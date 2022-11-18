В Казахстане подписано 130 меморандумов о снижении торговой надбавки на СЗПТ

Астана. 17 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане местные исполнительные органы продолжают заключать меморандумы с крупными торговыми сетями о снижении торговой надбавки до 10% на социально значимые продовольственные товары. По состоянию на 14 ноября уже заключено 130 меморандумов во всех регионах и городах республиканского значения, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции.
Меморандумы подписали такие крупные торговые сети, как "Магнум", Small, "Анвар", "Астыкжан", "Вкусмарт", "ФерМаг", "Акмол" и др.
Подписание меморандумов является важным этапом в ценообразовании, торговая надбавка, установленная законодательством в размере 15%, снижается до 10% в рамках меморандума. Это позволяет жителям покупать в крупных торговых сетях Казахстана, заключивших меморандумы, социально значимые продукты питания со сниженной торговой наценкой", -пояснили в Минторговли.
В пресс-службе отметили, что в Комитете торговли МТИ РК для повышения достоверности анализа данных динамики роста цен на основные продтовары работает общественный контроль - call-центр для приема обращений жителей на завышенные цены на продукты, входящие в перечень СЗПТ. Жалобы также принимаются через аккаунты МТИ в социальных сетях Instagram sauda_komiteti и Facebook, sauda_inform.
Напомним, социально значимые продукты подорожали на 20% в Казахстане с начала года.
Ранее депутат мажилиса Аманжан Жамалов раскритиковал работу правительства и Нацбанка по сдерживанию инфляции.