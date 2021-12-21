В Казахстане появится диспетчерское управление для отслеживания таможенных операций

НУР-СУЛТАН. 20 ДЕКАБРЯ - О планах по созданию главного диспетчерского управления для отслеживания таможенных операций в ходе правительственного часа в мажилисе рассказал министр финанов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день функционирует ситуационный центр, где осуществляется полный мониторинг процессов на госгранице, контролируются таможенные досмотры на основе системы управления рисками", - сказал Жамаубаев, отметив, что за период работы центра выявлено более 5 тыс. нарушений, взыскано 11 млрд тенге.
Он отметил, что с учетом приоритетности таможенной стоимости при проведении контроля и необходимости снижения контактов был создан Центр электронного декларирования, деятельность которого направлена на обеспечение единой цены по всей республике и равных условий для участников ВЭД.
В дальнейшем ситуационный центр и центр электронного декларирования будут объединены в главное диспетчерское управление", - заявил глава Минфина.
По его словам, в управлении будет осуществляться автоматизированный мониторинг за таможенными операциями с применением искусственного интеллекта, способного автоматически анализировать рентген-снимки инспекционно-досмотровых комплексов.
На сегодня многие таможенные посты морально и физически устарели и не соответствуют современным стандартам. В этой связи начата модернизация и техническое дооснащение девяти автомобильных и одного железнодорожного пункта пропуска, а также создание главного диспетчерского управления Комитета госдоходов", - отметил спикер.