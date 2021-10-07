В Казахстане предлагают сократить количество институтов развития

НУР-СУЛТАН. 6 ОКТЯБРЯ - Депутаты мажилиса на пленарном заседании одобрили в первом чтении законопроект с сопутствующими поправками "О промышленной политике", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Поправки направлены на создание благоприятных условий для развития обрабатывающей промышленности, модернизации действующих производств и развития новых конкурентоспособных производств, на повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала сферы промышленности.

Депутаты предложили сократить количество институтов развития, которых в настоящее время 7, и передать их полномочия в части предоставления мер господдержки отечественных предпринимателей Фонду развития промышленности.

Сегодня эти структуры превратились в мини-министерства, со своим штатом, со своим содержанием, которые недёшево обходятся бюджету. Думаю, можно и нужно внести в данный законопроект норму о том, что на базе одного из институтов развития государственные услуги бизнесу должны оказываться по принципу "одного окна", - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.

Обсуждение вопросов господдержки продолжено и в связи с таким новшеством законопроекта, как предоставление мер господдержки в обмен на выполнение предприятием встречных обязательств. По мнению депутатов, основные виды и типы встречных обязательств должны быть прописаны в законе.

Если принять норму по встречным обязательствам в том виде, как это изложено в правительственном варианте законопроекта, то для предпринимателей возникают дополнительные риски, связанные с содержанием этих обязательств", - считает Нигматулин.

По его мнению, предпринимателю невозможно планировать развитие своего бизнеса, рассчитывать на финансовую господдержку без чёткой информации о встречных обязательствах.

Более того, правительственный вариант предлагает схему, согласно которой создаются условия, при которых предприниматель должен идти на поклон к чиновнику и молиться, чтобы этот чиновник, что называется, не "загнул" эти встречные требования так, что завтра весь его бизнес остановится. Ведь понятно, что дай чиновнику право бесконтрольно принимать решение, это сразу создаёт возможность коррупционного правонарушения. Поэтому оставлять эту норму в правительственной редакции нельзя, - отметил председатель палаты.

Нигматулин предложил до второго чтения норму по встречным обязательствам дополнить чётким, ясным, понятным определением видов и типов таких обязательств.

По мнению депутатов, в законопроект также необходимо заложить принципы и критерии обеспечения отечественным сырьём предприятий обрабатывающей промышленности.

В целом законопроектом вводятся ключевые понятия "промышленная политика", "промышленно-инновационная система", "обрабатывающая промышленность", "внутристрановая ценность", "промышленная продукция", "субъекты деятельности в сфере промышленности" и устанавливаются компетенции правительства и уполномоченных органов. Предлагается стимулирование предприятий обрабатывающей промышленности с акцентом на насыщение внутреннего рынка качественной продукцией и выхода на экспорт.

Также среди поступивших в мажилис пакет законопроектов, касающихся уполномоченного по правам человека и его деятельности: "Об уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан" с сопутствующими поправками, законодательные новшества в КоАП и Налоговый кодекс по вопросам деятельности Уполномоченного по правам человека.

Кроме того, депутаты приступили к работе и над законодательными поправками относительно внедрения трёхзвенной модели с разграничением полномочий и зон ответственности между правоохранительными органами, прокуратурой и судом.



