В Казахстане отменят до конца года штрафные санкции за простой вагонов при перевозке зерна

Астана. 11 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В целях поддержки экспортеров со стороны КТЖ принято решение по отмене до конца текущего года штрафных санкций за простой вагонов при перевозке зерна по причине несвоевременного предоставления маневровых и магистральных локомотивов. Об этом сообщил первый вице-премьер Роман Скляр в ответе на запрос депутатов мажилиса парламента.
Для своевременного приема и оформления вагонов в региональных филиалах КТЖ, Костанайской и Акмолинской областях организована круглосуточная работа оперативных зерновых групп по вопросам организации движения вагонов и маршрутизации отправок", - сообщил Роман Скляр.
Отмечается, что дополнительно в зернопогрузочных регионах созданы рабочие группы с участием областных сельхозуправлений, региональных представителей НПП "Атамекен", органа государственных доходов, операторов вагонов АО "Казтеміртранс", АО "Астык Транс" и грузоотправителей по согласованному распределению по элеваторам поступающих под погрузку вагонов.
На сегодня парк зерновозов составляет более 10,5 тысячи единиц (АО "Астык транс" - 4750 ед., другие собственники КЗХ - 2700 ед., иностранный парк - 3050 ед.), которые полностью обеспечивают потребность экспортеров. Для подачи-уборки вагонов задействовано порядка 130 ед. маневровых локомотивов АО "НК "КТЖ" и 767 единиц частных локомотивов. Кроме того, для обеспечения локомотивной тяги на внутристанционных работах рассматривается вопрос запуска частных операторов, соответствующих требованиям безопасности движения поездов", - проинформировал первый вице-премьер.
Он отметил, что вопрос обеспечения отгрузки зерна находится на постоянном контроле правительства.