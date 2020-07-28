В Казахстане промпроизводство в I квартале выросло на 3,1%

Алматы. 27 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане объем промышленного производства в январе - июне 2020 года составил 12 541,8 млрд тенге в действующих ценах, что на 3,1% больше, чем в январе - июне 2019 года, передает Kazakhstan Today.

В горнодобывающей промышленности и разработке карьеров производство увеличилось на 2,2%, в обрабатывающей промышленности - на 4,8%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом - 2,5%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений уменьшилось - на 0,2%", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

Объем валового выпуска продукции (услуг) сельского, лесного и рыбного хозяйства в январе - июне 2020 года составил 1274,9 млрд тенге, что больше на 2,4% чем в январе - июне 2019 года.

Объем строительных работ (услуг) в январе - июне 2020 года составил 1603 млрд тенге, что больше на 11,2%, чем в январе - июне 2019 года.

Индекс физического объема по отрасли "Транспорт и складирование" в январе - июне 2020 года составил 85,4%.

Объем грузооборота в январе - июне 2020 года составил 276,6 млрд тонно-километров (с учетом оценки объема грузооборота индивидуальных предпринимателей, занимающихся коммерческими перевозками) и уменьшился на 3,4% по сравнению с январем - июнем 2019 года. Объем пассажирооборота составил 77,2 млрд п-км и уменьшился на 45,2%.

Индекс физического объема по отрасли "Связь" в январе - июне 2020 года составил 109%.

Индекс физического объема по отрасли "Торговля" в январе - июне 2020 года составил 89,4%.

Объем розничной торговли за январь - июнь 2020г. составил 4613,1 млрд тенге, или 87,4% к уровню соответствующего периода 2019г. (в сопоставимых ценах).

Объем оптовой торговли за январь - июнь 2020 года составил 10 134,7 млрд тенге, или 92,1% к уровню соответствующего периода 2019 года (в сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в январе - мае 2020 года составил $34 938,5 млн и по сравнению с январем - маем 2019 года уменьшился на 6,9%, в том числе экспорт - $22 321,2 млн (на 5,5% меньше), импорт $12 617,3 млн (на 9,3% меньше).

Количество зарегистрированных юридических лиц по состоянию на 1 июля 2020 года составило 452 783 единицы и увеличилось по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 3,3%, в том числе 444 140 единиц с численностью работников менее 100 человек. Количество действующих юридических лиц составило 321 408, среди которых малые предприятия (менее 100 человек) составляют 313 051 единицу.

Индекс потребительских цен в июне 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составил 104,2%. Цены на продовольственные товары повысились на 7,3%, непродовольственные товары - на 2,6%, платные услуги для населения - на 1,4%. Цены предприятий-производителей на промышленную продукцию в июне 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года cнизились на 18,1%.

Краткосрочный экономический индикатор в январе - июне 2020 года к январю - июню 2019 года составил 99%. Расчет краткосрочного экономического индикатора осуществляется для обеспечения оперативности и базируется на изменении индексов выпуска по базовым отраслям: сельское хозяйство, промышленность, строительство, торговля, транспорт и связь, составляющих свыше 60% от ВВП.

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