В Казахстане пройдет аукцион на право разведки и добычи углеводородов

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - Онлайн-аукцион на право разведки и добычи углеводородов пройдет 23 апреля 2021 года, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК, передает Kazakhstan Today.

Подать заявление на участие в электронном аукционе, на котором планируется реализовать право на разведку и добычу на 15 участках, можно до 25 марта 2021 года включительно на сайте оператора электронных аукционов: www.gosreestr.kz.

Торги начнутся 23 апреля, в 10.00, и завершатся в 17.00. На сайте Министерства энергетики, а также на аккаунтах ведомства в социальных сетях будет организована онлайн-трансляция торгов.

Ознакомиться с наименованиями участков, на которых будет предоставляться право на недропользование, можно на сайте Министерства энергетики.

Важно отметить, что посредством аукциона предоставляется право на недропользование на определенный срок, а не владение землей. Данное право регулируется кодексом "О недрах и недропользовании", проведение любых технологических процессов на участках возможно только с одобрения Центральной комиссии по разведке и разработке при Министерстве энергетики РК. Получив право на недропользование, инвестор подписывает договор об аренде земли с местным исполнительным органом. Перед разработкой проектного документа каждый недропользователь обязан провести общественные слушания с участием местного населения", - отметили в ведомстве.

Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.

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