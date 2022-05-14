- с 1 января 2022 года - на 7 процентов;
- с 1 апреля 2022 года - на 4 процента.
В Казахстане с 1 апреля увеличены размеры МРП и прожиточного минимума
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Трансферты из Нацфонда достигли 4,8 трлн тенге в 2020 году и 4,5 трлн тенге - в 2021 году. В этом году правительство запросило еще 4,6 трлн тенге. Это очень большие средства. Республиканский бюджет не должен опираться на использование средств Нацфонда. Следует постепенно сокращать трансферты", - заявил президент.
В текущей непростой ситуации в мире крайне важно обеспечить финансовую стабильность страны. Национальному банку совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка необходимо сфокусироваться на повышении эффективности денежно-кредитной политики и целенаправленно наращивать потенциал финансового сектора", - заключил Касым-Жомарт Токаев.
Увеличить долю отечественного производства в нефтегазовом машиностроении планируют в Казахстане
Порядка 75% объемов закупа товаров, работ и услуг (ТРУ) в нефтегазовой отрасли страны приходится на трех крупных операторов - "Тенгизшевройл", "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." и "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." Реализация данными операторами крупных казахстанских проектов создает высокий спрос на нефтегазовое оборудование, в связи с чем Министерство энергетики уделяет особое внимание вопросам увеличения доли местного содержания в ТШО, НКОК и КПО, в том числе в сегменте машиностроительной продукции", - заявил министр.
Сложившаяся ситуация в очередной раз показала необходимость увеличения темпов развития и освоения производства отечественного оборудования", - подчеркнул глава Минэнерго.
Для изменения ситуации нужна проактивная деятельность всех заинтересованных сторон, особенно операторов месторождений и, конечно же, отечественных машиностроителей и бизнес-сообщества", - подчеркнул министр.
В течение 25 лет у нас в стране работают почти все крупные международные нефтегазовые компании, и за этот период не было проделано качественной работы по локализации нефтегазовых товаров", - заявил глава ведомства.
- Усилить работу по международной сертификации отечественных машиностроителей по международным стандартам.
- Создавать производства, совместные предприятия, осваивать товары нефтегазового машиностроения для нужд нефтегазовой отрасли.
- Внести изменения в тендерные процедуры крупных нефтегазовых операторов в части усиления прозрачности (объявление о тендере, причины отклонения и протокол итогов присуждения).
- Присуждать реальные контракты.
КГД: застройщику BI Group по итогам проверок доначислили 900 млн тенге налогов
Так, по всем строительным компаниям за 2021 год и 4 месяца 2022 года завершены 154 налоговые проверки с доначислением 11,0 млрд тенге. В том числе в ГК "BI Group" - 9 проверок с доначислением 0,9 млрд тенге. Проводятся 33 проверки, в том числе ГК "BI Group" - 15 проверок", - говорится в комментарии с официальной страницы КГД в Facebook.
В отношении плательщиков строительной отрасли за 2021 - 2022 годы выставлены 29 тысяч уведомлений/извещений на 507 млрд тенге, взыскано 48 млрд тенге", - уточнили в пресс-службе.
Данный комментарий Комитета госдоходов был размещен к публикации в соцсети поста главы BI Group Айдына Рахимбаева, в котором он заявил о появлении некорректной информации, и что вокруг него "раскачивают много тем".
От импорта каких продуктов зависит Казахстан
В немалой мере от импорта зависит и удовлетворение спроса на сыры и творог: здесь импортеры обеспечили 52,8% и 43,4% рынка соответственно", - отметили аналитики.
Основной объем производства продуктов питания составили мукомольно-крупяные и крахмальные продукты (139,8 млрд тенге), переработанное и консервированное мясо и мясная продукция (101,1 млрд тенге), а также молочные продукты (94 млрд тенге). В натуральном выражении среди основных продуктов питания выросло производство сыра и творога (на 9,4% за год, до 9,2 тысячи тонн), растительного масла (на 8,9%, до 138,6 тысячи тонн), муки (на 8,9%, до 881,4 тысячи тонн), макарон, лапши и аналогичных мучных изделий (на 5,5%, до 39,7 тысячи тонн), мяса и субпродуктов (на 4,9%, до 85,1 тысячи тонн) и риса (на 4,5%, до 54,6 тысячи тонн)", - говорится в обзоре.
Исключение составляют такие товары, как: яблоки (73,7%), мясо птицы (65,4%), колбасные изделия (56,4%), сыры и творог (56%), сахар (42,6%)", - рассказал Ербол Карашукеев, уточнив, что по этим группам товаров сумма импорта составляет свыше 700 млн долларов.
Казахстан вводит на шесть месяцев запрет на вывоз сахара
Ввести сроком на шесть месяцев запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сахара белого (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 99 100) и сахара-сырца тростникового (код единой товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 1701 13, 1701 14)", - говорится в документе.
На 1,6% выросло производство сельскохозяйственной продукции в ЕАЭС в январе - марте
Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС увеличился на 11%
В первом квартале 2022 года экспорт товаров сложился на уровне 1 743,8 млн долларов США (больше на 9,3%), импорт - 3 949,8 млн долларов США (на 11,8% больше)", - сообщает Агентство по реформам и стратегическому планированию РК.
|
|
Экспорт
|
Импорт
|
Страны ЕАЭС
|
январь-март 2021г.
|
январь-март 2022г.
|
январь-март 2021г.
|
январь-март 2022г.
|
Россия
|
1 423,6
|
1 606,4
|
3 310,3
|
3 708,3
|
Кыргызстан
|
142,2
|
122,2
|
58,3
|
84,1
|
Беларусь
|
28,2
|
14,0
|
160,8
|
155,2
|
Армения
|
1,6
|
1,2
|
2,3
|
2,2
|
Итого
|
1 595,6
|
1 743,8
|
3 531,7
|
3 949,8
Наибольший прирост в экспорте со странами ЕАЭС по сравнению с аналогичным периодом прошлого года наблюдается по химической продукции и связанными с ней отраслями промышленности, в том числе по искусственному корунду (оксид алюминия, гидроксид алюминия) - рост в 3 раза. В импорте наибольшее увеличение отмечено по продуктам животного и растительного происхождения, готовым продовольственным товарам, в том числе по пшенице и меслину - рост в 4,3 раза", - отметили в агентстве.
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