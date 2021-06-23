В Казахстане сократят число монопольных операторов

НУР-СУЛТАН. 22 ИЮНЯ - В Казахстане проанализированы регуляторные барьеры по развитию конкуренции. По итогам анализа планируется ликвидация ряда монопольных операторов. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил председатель Агентства по защите и развитию конкуренции РК Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Было поручение главы государства о регулировании деятельности так называемых операторов, государственных и частных. Мы выявили 51 монопольного оператора, 47 из них с госучастием", - проинформировал Серик Жумангарин.

АЗРК предлагает по 24 этим операторам ввести институт специального права. Они будут подлежать жесткому регулированию, ценовому, ограничению иной деятельности, запрету на участие в других компаниях, публичности, возмещению убытков бизнесу при создании.

По 9 будут приняты кардинальные меры: по 4 ликвидация либо приватизация, по 5 лишение операторства, сохранение их просто в статусе подведомственных организаций", - отметил глава АЗРК.

Еще по 18 операторам регулирование не требуется, так как они осуществляют общественные услуги и не получают прибыли.

Как отметил Жумангарин, важнейшей задачей является обеспечение доступа к ключевой мощности: это инфраструктура или объект, без доступа к которой конкуренты не могут предоставлять свои услуги потребителям. Примерами являются магистральная железнодорожная сеть, кабельная канализация для связи, первичные металлы для дальнейшей переработки, морские порты, субстанции для производства лекарств, технологии производства.

Также важной является конкуренция на рынке электроэнергии.

На сегодняшний день на организованных торгах продается только 1% электрической энергии. Все остальное по непрозрачным прямым контрактам. В этой связи, до 2025 года организованная торговля электроэнергией увеличиться как минимум до 30%. Кроме того, мы планируем устранить дифференциацию на рынке снабжения электрической энергией. Все это даст ежегодную экономию порядка 20 млрд бюджетных средств, 31 млрд будет экономия для расходной части для МСБ и естественно возрастет жилищная помощь, по нашим расчетам, на 720 млн", - заключил глава АЗРК.

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