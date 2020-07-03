В Казахстане цены на продовольственные товары за год выросли на 11,1%

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - В Казахстане в июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года цены на продовольственные товары выросли на 11,1%, передает Kazakhstan Today.

Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар, овощи свежие подешевели", - сообщает Комитет по статистике МНЭ РК.

В группе крупяных изделий средняя цена на гречневую крупу в июне 2020 года составила 375 тенге за килограмм (в июне 2019 года - 242 тенге), рис - 373 тенге (350 тенге), овсяную - 371 тенге (340 тенге), пшено - 366 тенге (318 тенге).

Средняя цена на сахар-песок в июне 2020 года составила 208 тенге за килограмм, в июне 2019 года - 240 тенге.

Из мяса и мясопродуктов средняя цена на говядину лопаточно-грудную часть в июне 2020 года сложилась на уровне 1900 тенге за килограмм (в июне 2019 года - 1636 тенге), баранину с костями - 1910 тенге (1583 тенге), конину с костями - 2195 тенге (1855 тенге), свинину лопаточную часть - 1553 тенге (1370 тенге), колбасу полукопченую - 2250 тенге (2087 тенге), окорочка куриные - 839 тенге (779 тенге).





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