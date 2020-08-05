Нур-Султан. 4 августа. Kazakhstan Today - В Казахстане цены на продовольственные товары за год выросли на 11,3%, передает Kazakhstan Today.

Цены на продовольственные товары за год (июль 2020 года к июлю 2019 года) выросли на 11,3%. Подорожали хлебобулочные изделия и крупы, мясо, рыба и морепродукты, молочные продукты, яйца, масла и жиры, кондитерские изделия, фрукты, картофель, безалкогольные и алкогольные напитки, а сахар, овощи свежие подешевели", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В группе крупяных изделий средняя цена на гречневую крупу в июле 2020 года составила 383 тенге за килограмм (в июле 2019 года - 240 тенге), рис - 375 тенге (361 тенге), овсяную крупу - 377 тенге (345 тенге), пшено - 367 тенге (339 тенге).

Средняя цена на сахар-песок в июле 2020 года составила 210 тенге за килограмм, в июле 2019 года - 236 тенге.

Из молочных продуктов средняя цена на творог в июле 2020 года сложилась на уровне 1646 тенге за килограмм (в июле 2019 года - 1549 тенге), сметану – 1145 тенге (1064 тенге), кефир - 306 тенге (287 тенге), молоко пастеризованное - 263 тенге (242 тенге).

Как отметили в статведомстве, регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Семей, областных центров и выборочного круга районов.

$1 = 420,1 тенге.

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