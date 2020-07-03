В Казахстане цены производителей промпродукции снизились на 18,1%

Алматы. 2 июля. Kazakhstan Today - Цены предприятий-производителей промышленной продукции за шесть месяцев 2020 года снизились на 18,1%, передает Kazakhstan Today.

Уменьшение цен наблюдалось в горнодобывающей промышленности на 34%, увеличение - в обрабатывающей промышленности на 0,5%. Промышленная продукция подешевела на 20,3%, услуги промышленного характера подорожали на 3,7%", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

За прошедший месяц цены предприятий-производителей на мазут стали ниже на 50,6%, нефть - на 43,7%, пропан и бутан сжиженные - на 26,7%, бензин - на 11,8%, топливо дизельное - на 6,8%, на металлические руды - выше на 8,9%, уголь - на 1,4%, газ природный - на 0,6%.

На свинец отмечено снижение цен на 16,8%, цинк - на 16,7%, алюминий - на 13,6%, медь - на 2,9%, прокат черных металлов - на 2,5%, их повышение - на благородные металлы на 12,2%, ферросплавы - на 6,4%.

Увеличение цен производителей наблюдалось на крупы на 9,8%, муку пшеничную - на 8,8%, ржаную - на 6,5%, чай - на 6,6%, мясо скота - на 7,2%, птицы - на 2,6%, макаронные изделия - на 5,5%, молочные продукты - на 4,7%, сахар - на 4,1%, рис - на 4%, хлеб - на 3,8%, масло растительное - на 2,8%.





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