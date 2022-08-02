В Казахстане услуги детских центров развития подорожали на 6% за год

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НУР-СУЛТАН. 1 АВГУСТА - В Казахстане по итогам июня 2022 года стоимость услуг детских центров развития выросла на 6,2% в годовой динамике, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным finprom.kz , в первом квартале текущего года услуги в области дошкольного воспитания и обучения в РК составили 150,7 млрд тенге, плюс 31,5% за год. В том числе услуги малых предприятий составили 140,3 млрд тенге, средних - 9,3 млрд тенге, крупных - 1,1 млрд тенге

В разрезе форм собственности большая часть объёма оказанных услуг пришлась на государственные предприятия: 87,9 млрд тенге. На частные компании пришлось 62,4 млрд тенге, на иностранные - 382,6 млн тенге", - сообщили аналитики





finprom.kz Для сравнения: в аналогичном периоде прошлого года объём услуг в секторе составлял 114,6 млрд тенге - на 8,5% больше, чем годом ранее.

В региональном разрезе больше всего услуг оказали в Туркестанской области: 21,6 млрд тенге - сразу на 51,6% больше, чем годом ранее.

В тройке лидеров также оказались Алматинская область (15 млрд тенге, плюс 41,6% за год) и Алматы (13,7 млрд тенге, плюс 37,2%).

Меньше всего услуг ожидаемо было оказано в Северо-Казахстанской области: 3,6 млрд тенге, плюс 29,3% за год.

Отмечается, что наибольший рост объёма услуг наблюдался в столице, наименьший - в Кызылординской области.

Сильнее всего рост цен ощутили жители Восточно-Казахстанкой области: плюс 20,8% за год. В тройку антилидеров также попали Атырауская (плюс 14,6%) и Кызылординская (плюс 14%) области", - проинформировали аналитики

Наименьший годовой рост цен был зафиксирован в Павлодарской области: всего на 0,7%. Ещё в двух регионах - Алматы и Жамбылской области - цены остались на том же уровне, что и годом ранее.