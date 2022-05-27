В Казахстане утверждены правила взаимодействия с ЕЭК по вопросам ведения реестра промтоваров

БИШКЕК. 26 МАЯ - Ведущие ассоциации электронной торговли стран ЕАЭС создадут единую Евразийскую ассоциацию интернет-торговли. Соответствующее соглашение было подписано на полях Евразийского экономического форума в Бишкеке, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Осенью прошлого года главами правительств наших стран утверждена дорожная карта по созданию благоприятных условий для развития электронной торговли, которая предполагает в том числе разработку проекта профильного международного соглашения", - напомнил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев.

Одной из новелл дорожной карты как раз и предполагалось создание добровольных объединений электронной торговли в Союзе, призванных на основе саморегулирования вырабатывать правила для своих участников, а также защищать интересы граждан и предпринимателей.

Министр подчеркнул, что сегодня на фоне падения объемов внешней электронной торговли в связи с вводимыми ограничениями появляются новые возможности для развития отрасли в рамках внутрисоюзного контура. Однако существующее правовое регулирование на уровне ЕАЭС недостаточно точно учитывает специфику электронной торговли, а создание разнонаправленной национальной правовой базы в странах Союза может привести к возникновению взаимных барьеров.

Выходом из сложившейся ситуации является предусмотренная дорожной картой разработка профильного "зонтичного" соглашения.

В качестве предложений для включения в соглашение по электронной торговле было названо формирование универсальных подходов функционирования единого рынка, наделение Союза компетенцией по разработке базовых правил, соблюдение принципа недискриминации при защите прав участников электронной торговли и регулировании оборота данных, а также применение электронных документов.

Мы со своей стороны готовы подготовить необходимую правовую базу. А техническое взаимодействие по остающимся вопросам предлагаем бизнесу проводить самостоятельно, например в рамках взаимодействия ассоциаций", - заключил Андрей Слепнев.

Заместитель директора департамента развития внутренней торговли Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Сергей Лобанов в своем выступлении отметил проблему двойного налогообложения в рамках внутрисоюзной электронной торговли, после урегулирования которой он ожидает существенного роста товарооборота между государствами - членами ЕАЭС. В части внешней торговли он видит возможности, открывающиеся на фоне текущей ситуации в связи с легализацией параллельного импорта.

Это ключевое сейчас решение, которое позволит сохранить объем оборота, а возможно, даже обеспечить рост", - подчеркнул он.

Президент российской Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов отметил возможности, которые могут открыть новые товарные категории для торговли в трансграничном формате в рамках Союза.

Это доставка алкогольной продукции, лекарственных препаратов, ювелирных изделий, БАДов и иных товаров, которые сейчас не во всех странах можно продавать", - пояснил он.

Управляющий директор ООО "Интернет Решения" (OZON) (Российская Федерация) Сергей Беляков поделился планами дальнейшей экспансии интернет-площадки на пространстве ЕАЭС: компания уже работает в Беларуси и Казахстане. Готова выходить в Армению и Кыргызстан.

В свою очередь президент Ассоциации казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции Константин Горожанкин призвал к скорейшему внедрению на интернет-площадках стран Союза возможности оплаты при помощи банковских карт "МИР", что поможет вернуть потерянных из-за внешнего давления клиентов.