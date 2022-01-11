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В Казахстане увеличились размеры пенсий и госпособий

05.01.2022, 14:50 13346
НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий - на 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" с 1 января 2022 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. При этом размер минимальной пенсии по возрасту составил 46 302 тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

 
Размер базовой пенсионной выплаты повышен на 5%. С 1 января 2022 года ее минимальный размер составляет 19 450 тенге.
 
В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 65 752 тенге.
 
Данные повышения коснулись 2,2 млн пенсионеров.
 
Кроме того, с 1 января 2022 года в связи с изменением величины прожиточного минимума на 5% повышены следующие виды пособий:
 
- государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
 
- государственное пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов;
 
- государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I-ой группы.
 
В связи с увеличением размера месячного расчетного показателя с 1 января также на 5% повышены размеры следующих пособий:
 
- государственных специальных пособий по Спискам №1 и №2;
 
- государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года;
 
- единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка;
 
- специальных государственных пособий;
 
- государственных пособий многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награжденным орденом "Материнская слава";
 
- государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);
 
- назначенных, но невыплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий.
 
В соответствии с законом "Об обязательном социальном страховании" размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФСС также повышены на 5%.
 
 

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Токаев поставил под сомнение эффективность фонда "Самрук-Казына"

11.01.2022, 15:41 4146
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания мажилиса поставил под сомнение эффективность общественного фонда "Самрук-Казына", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сохраняются вопросы по прозрачности закупок фонда. Жалобы приходят регулярно. Следует обязательно найти ответы на данные вопросы. В частности, важно сократить основания, позволяющие заключать договоры по государственным закупкам способом из одного источника. Предстоит в целом пересмотреть порядок закупок "Самрук-Казына" и иных национальных компаний", - заявил президент.

 
Как напомнил глава государства, в прошлом году вышел новый закон о регулируемых закупках, однако большое количество вопросов по-прежнему решается на уровне подзаконных актов и решений самого фонда.
 

Нужно обеспечить согласование правил и процедур "Самрук-Казына" с Министерством финансов и Агентством по защите и развитию конкуренции", - поручил президент.

 
По данным главы государства, активы фонда составляют 60% от ВВП страны. То есть "от эффективного функционирования этой организации напрямую зависит развитие всей экономики республики".
 

Инфраструктурные компании фонда, такие как KEGOC, KAZAKHGAS и "Казахстан темир жолы", определяют эффективность практически всех отраслей нашей экономики. В то же время возникает резонный вопрос о том, выполняет ли фонд свою основную задачу - приумножение национального богатства. Чем занимаются высокооплачиваемые сотрудники и совет директоров? Есть ли смысл нанимать очень дорогие консалтинговые компании и иностранных специалистов?" - заявил Токаев.

 
Как отметил президент, "Самрук-Казына" играет ключевую роль в управлении стратегическими активами страны.
 

Поэтому поручаю правительству совместно с Агентством по стратегическому планированию и реформам разработать предложения по коренной реформе квазигосударственного сектора. Если невозможно реформировать фонд, такой структуры не должно быть в нашей экономике", - заявил Токаев.

 
Как сообщалось ранее, сегодня в ходе заседания в мажилисе президент заявил, что в своем очередном послании в сентябре представит новый пакет политических реформ, который будет подготовлен на основе широкого и конструктивного диалога с гражданским обществом и экспертами.
 

Изымать часть маржи в бюджет у производителей бензина предложил президент

11.01.2022, 13:55 5891
Изымать часть маржи в бюджет у производителей бензина предложил президент
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил изымать в бюджет часть маржи у производителей бензина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая на заседании мажилиса, глава государства подчеркнул, что для обеспечения макроэкономической стабильности необходимы дополнительные источники доходов бюджета.
 

На фоне высоких цен на сырье доходы предприятий горнорудного сектора выросли, мы это знаем. Поручаю правительству проработать вопрос дополнительных поступлений в бюджет. Взамен можно предоставить широкие льготы для разведки и освоения новых месторождений. Я веду речь о крупных горнорудных и других крупных компаниях", - сказал Токаев.

 
Он заявил, что в условиях благоприятной конъюнктуры рынка производители бензина и различные посредники получают дополнительные прибыли.
 

Считаю необходимым изымать часть этой маржи в пользу бюджета посредством акцизов", - сказал президент.

 
Глава государства поручил правительству произвести соответствующие расчеты, не допустив при этом повышения цен. 
 

Президент РК поручил взять на контроль вывод капитала из страны

11.01.2022, 13:11 7301
Президент РК поручил взять на контроль вывод капитала из страны
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания в мажилисе поручил Национальному банку РК и Агентству по финансовому мониторингу и регулированию финансовых рынков контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В связи с введением чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж, в том числе путем заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю Национальному банку совместно с Агентством по финансовому мониторингу и регулированию финрынков обеспечить четкое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно, я подчеркиваю, необоснованно выводящих средства из страны", - сказал Токаев. 

 
Как сообщалось ранее, президент РК заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы.
 

БРК превратился в личный банк для избранных - Токаев

11.01.2022, 12:49 8396
БРК превратился в личный банк для избранных - Токаев
Фото: twitter/БРК
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня в ходе заседания в мажилисе заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранного круга лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована главным образом на обслуживание крупных структур по принципу "друзьям - все, остальным - по закону", - заявил Токаев.

 
По его словам, подобная система еще более усиливает олигополию в экономике - большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. 
 

Например, Банк развития Казахстана, по сути, превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляющих финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы для развития именно малого и среднего предпринимательства", - подчеркнул президент.

 
Глава государства поручил правительству перестроить деятельность Банка развития Казахстана.
 

Остаются непрозрачными и неэффективными и процедуры предоставления мер государственной поддержки. Следует кардинально пересмотреть эти подходы. Это должны быть прозрачные и понятные механизмы. Особое внимание нужно уделить развитию малого и среднего бизнеса в регионах", - также отметил он.

 

Токаев поручил прекратить утилизационный сбор

11.01.2022, 12:40 7821
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания мажилиса парламента поручил прекратить утилизационный сбор в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава государства отметил, что у предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании "Оператор РОП". 
 

Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжение утилизационным сбором "Оператором РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как положено в зарубежных странах", - сказал Токаев.

 
Он отметил, что функции государства по утилизации, поддержке автомобильной промышленности и сельхозмашиностроения никто не отменял.
 

Нужно конструктивно обсудить этот вопрос с бизнесом и общественностью. Следует рассмотреть вопрос предоставления покупателям отечественных автомобилей и сельхозтехники ваучеров за счет утилизационного сбора. Проработать иные другие общественно-полезные способы использования его средств", - сказал президент РК.

 

Размер ущерба бизнесу из-за беспорядков в Казахстане превысил 95 млрд тенге

11.01.2022, 10:19 9766
Размер ущерба бизнесу из-за беспорядков в Казахстане превысил 95 млрд тенге
Фото: facebook Сергей Алексеенок
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - По состоянию на 11 января общая сумма ущерба бизнесу, по приблизительным подсчетам, составила более 95,3 млрд тенге, из них в Алматы - 93,8 млрд. 
 
В девяти регионах страны выявлено 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы - 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах, сообщили в службе НПП "Атамекен".
 

Отрасли пострадавших субъектов бизнеса: торговля - 1448; общепит - 32; финсектор - 37; логистика - 9; СМИ - 2", - уточнили в палате.

 
Всего, по информации пресс-службы, в call-центр поступило 3 507 звонков, в том числе по вопросам мародерства - 1669, свидетельства о форс-мажоре - 138, прохождения блок-постов - 2, фонда поддержки пострадавшим предпринимателям - 11, звонки физических лиц - 1671.

Напомним, в АО "НУХ "Байтерек" сообщили, что АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", который занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, готов оказать поддержку каждому предпринимателю в индивидуальном порядке".
 

Аграрная кредитная корпорация не будет начислять штрафы за просрочку платежей по кредитам

11.01.2022, 09:53 10286
Аграрная кредитная корпорация не будет начислять штрафы за просрочку платежей по кредитам
НУР-СУЛТАН. 11 ЯНВАРЯ - АО "Аграрная кредитная корпорация" не будет начислять пеню и штрафы за просроченные платежи по кредитам корпорации и Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, начиная с 5 января и до завершения режима ЧП 19 января 2022 года. Об этом рассказал председатель правления АО "НУХ "Байтерек" Айдар Арифханов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Коллектив холдинга "Байтерек" принял решение перечислить однодневную зарплату для оказания помощи пострадавшим от событий в Алматы. АО "Фонд развития предпринимательства "Даму", который занимается поддержкой малого и среднего бизнеса, готов оказать поддержку каждому предпринимателю в индивидуальном порядке", - сообщил Арифханов в обращении к казахстанцам в связи с трагическими событиями.

 
Он также рассказал, что АО "Экспортная страховая компания KazakhExport продолжает поддержку казахстанских экспортеров в период действия режима ЧП и обеспечивает страховую защиту своих клиентов по всем действующим договорам. 
 

При несвоевременной оплате страховых премий действие страховой защиты не будет приостанавливаться. При риске наступления страхового случая клиенты могут обратиться к менеджерам за подробной консультацией", - сказал глава холдинга.

 
Между тем, продолжил он, АО "Отбасы банк" и АО "Казахстанская Жилищная Компания" в период ЧП не будут начислять пеню и штрафы за просрочку платежей по всем займам и несвоевременное погашение ежемесячных плановых платежей.
 

По поручению главы государства, данного 5 января 2022 года, совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК мы запустим механизм субсидирования арендной платы. Это большая поддержка для уязвимых слоев населения", - добавил Арифханов.

 

Смаилов дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продтовары

10.01.2022, 16:47 13146
Смаилов дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продтовары
НУР-СУЛТАН. 10 ЯНВАРЯ - На совещании в правительстве исполняющий обязанности премьер-министра РК Алихан Смаилов дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Смаилов дал поручения по обеспечению стабильности цен на социально значимые продовольственные товары, проработке вопросов создания общественного фонда "Народу Казахстана", разработке порядка и механизма субсидирования части арендной платы на вторичное жилье для социально уязвимых слоев населения, сообщила пресс-служба премьер-министра РК. 
 

Следует тщательно изучить все конструктивные обращения граждан и выработать по ним необходимые решения. Все центральные и местные исполнительные органы, НПП "Атамекен" в двухнедельный срок должны направить предложения по решению поднимаемых населением вопросов в Министерство национальной экономики", - сказал он. 

 
 

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