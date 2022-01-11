В Казахстане увеличились размеры пенсий и госпособий

НУР-СУЛТАН. 5 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года размеры пенсий по возрасту повышены на 7%, размеры базовой пенсии и государственных пособий - на 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В соответствии с законом "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы" с 1 января 2022 года размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет повышены на 7%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%. При этом размер минимальной пенсии по возрасту составил 46 302 тенге", - сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.
Размер базовой пенсионной выплаты повышен на 5%. С 1 января 2022 года ее минимальный размер составляет 19 450 тенге.
В результате минимальный размер пенсии с учетом базовой пенсионной выплаты с 1 января составляет 65 752 тенге.
Данные повышения коснулись 2,2 млн пенсионеров.
Кроме того, с 1 января 2022 года в связи с изменением величины прожиточного минимума на 5% повышены следующие виды пособий:
- государственные социальные пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца;
- государственное пособие родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов;
- государственное пособие семьям (лицам), осуществляющим уход за инвалидом I-ой группы.
В связи с увеличением размера месячного расчетного показателя с 1 января также на 5% повышены размеры следующих пособий:
- государственных специальных пособий по Спискам №1 и №2;
- государственного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста одного года;
- единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка;
- специальных государственных пособий;
- государственных пособий многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алка", "Кумис алка" или получившим ранее звание "Мать-героиня" и награжденным орденом "Материнская слава";
- государственных пособий многодетным семьям, имеющим четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях среднего, технического и профессионального, послесреднего, высшего и (или) послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста);
- назначенных, но невыплаченных единовременных денежных компенсаций гражданам, пострадавшим вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне и жертвам массовых политических репрессий.
В соответствии с законом "Об обязательном социальном страховании" размеры социальных выплат на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца из ГФСС также повышены на 5%.
Ранее сообщалось, что размеры окладов руководства Нацбанка будут согласовываться с президентом.