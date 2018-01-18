В Казахстане в 2017 году на 9% выросло производство электроэнергии

Астана. 18 января. Kazakhstan Today - В Казахстане в январе - декабре 2017 года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года на 9% выросло производство электроэнергии, до 103 139,5 млн кВт-ч, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике МНЭ РК, в январе - декабре 2017 года на 4,5% выросло производство пара и горячей воды (тепловая энергия) и составило 81 271,1 тыс. Гкал.

Просмотров: 3659