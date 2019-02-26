В Казахстане в рамках программы 7-20-25 банками приняты заявки на сумму порядка 57 млрд тенге

"На сегодняшний день по стране банками принята 4831 заявка на сумму порядка 57 млрд тенге. Из них банками одобрено к выдаче 37,7 млрд. Это 3144 заявки. Считаем, что программа стартовала хорошо и работает эффективно", - сказал заместитель председателя АО "Ипотечная организация "Баспана" Талгат Байдосов, выступая на брифинге на площадке Региональной службы коммуникации города Алматы на тему "О программе 7-20-25 и о проделанном работе 2018 года".
Как напомнил Талгат Байдосов, основные условия программы - это 20% первоначального взноса, годовая ставка - 7% и увеличенный срок кредита до 25 лет. Для Алматы максимальная стоимость приобретаемого жилья по программе составляет 25 млн тенге. Социальная направленность 7-20-25 выражена в виде низкой ставки и большего срока кредитования. Участвовать в программе может каждый гражданин Казахстана, не имеющий в собственности жилье и другие непогашенные ипотечные кредиты, а также имеющий официальный подтвержденный доход.
Говоря в разрезе регионов, он отметил, что лидируют по количеству участников города Астана и Алматы, а также Мангистауская область. В Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях также наблюдаем положительную динамику роста кредитования.
"В Алматы сумма одобренных кредитив превышает 10 млрд тенге. 826 алматинцев получили одобрение от банков. Это второй показатель по стране после Астаны", - сказал Талгат Байдосов.
Заместитель председателя АО "Ипотечная организация "Баспана" сообщил, что средняя стоимость жилья, приобретаемая в рамках Программы, составляет 11,7 млн тенге.
Если говорить о портрете клиента 7-20-25 - это активная часть населения в возрасте 25-35 лет, имеющая постоянный официальный доход. Средняя стоимость жилья, приобретаемая в рамках программы, составляет 11,7 млн тенге. При этом доля тех граждан, которые берут жилье по предельной сумме, 25 и 15 млн тенге в зависимости от региона, не превышает 7% от общего количества. В этой связи у нас нет ажиотажа или спроса со стороны клиентов касательно увеличения предельной суммы займа. Средний срок кредита - 20,4 лет", - сказал он.
По его информации, рынок испытывает дефицит первичного жилья.
Как Вы знаете, программа 7-20-25 кредитует сданное в эксплуатацию первичное жилье. Мы видим, что рынок испытывает дефицит первичного жилья, который, в свою очередь, особенно в регионах негативно влияет на реализацию программы. Можно отметить основные 2 причины: первое - застройщики в 90% случаев продают жилье на этапе строительства, до ввода в эксплуатацию. Второе - частные застройщики предпочитают возводить жилье в городах Астана и Алматы, при этом не идут в регионы. В регионах строительство поддерживается на средства акиматов, в рамках уже существующих государственных программ", - сказал Талгат Байдосов.
В этой связи, по его словам, для увеличения количества предложений по первичному жилью, особенно в регионах, были внесены дополнения в программу, которые предусматривают выделение средств Ипотечной организацией "Баспана" местным исполнительным органам 150 млрд тенге для строительства домов по программе 7-20-25.
Механизмы отрабатываются с акиматами. Выделенные средства будут оборачиваться по револьверному принципу каждые 2 года. Так как акиматы уже работают по данной схеме в рамках программы "Нурлы жер", мы не видим сложностей в реализации механизма финансирования", - отметил он.
Также, совместно с акиматами на местах начата работа по снижению первоначального взноса согласно поручению главы государства. Предполагается, что акиматы будут выделять жилищные сертификаты врачам, учителям, полицейским и другим необходимым для региона специалистам жилищные сертификаты 7-20-25, снижающие половину первоначального взноса. Некоторые регионы уже начали выдавать сертификаты, по другим регионам на местном уровне приняты решения маслихатов о выделении субсидии.
Напомним, в настоящее время 7 крупных банков принимают заявки по программе 7-20-25: Банк "ЦентрКредит", АТФБанк, Цеснабанк, Банк RBK, Евразийский банк, Халык банк и ForteBank.
Очень много возникает вопросов касательно включения в Программу кредитования вторичного жилья. Однако Программа направлена на решение двух ключевых задач: обеспечение жильем и оживление строительной отрасли. В этой связи мы разработали новый продукт - "Баспана Хит" - для кредитования вторичного жилья. Это отдельный от программы 7-20-25 продукт Ипотечной организации "Баспана". Первоначальный взнос - от 20% от стоимости жилья, годовая ставка - базовая ставка Национального банка + 1,75%. С учетом того, что сейчас базовая ставка Нацбанка составляет 9,25%, ставка по продукту "Баспана Хит" составит 11%. Срок кредита до 15 лет. По "Баспана Хит" банками уже принято 80 заявок на сумму 732 млн тенге. Из них одобрено 30 на сумму 257 млн тенге. Мы ожидаем, что в целом все вышеизложенные меры окажут большое позитивное влияние на развитие ипотечного рынка и обеспечение наших граждан жильем", - проинформировал Талгат Байдосов.
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