В Казахстане в рамках программы 7-20-25 банками приняты заявки на сумму порядка 57 млрд тенге

Алматы. 30 ноября. Kazakhstan Today - В Казахстане в рамках программы 7-20-25 на сегодняшний день банками принято 4831 заявка на сумму порядка 57 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.





"На сегодняшний день по стране банками принята 4831 заявка на сумму порядка 57 млрд тенге. Из них банками одобрено к выдаче 37,7 млрд. Это 3144 заявки. Считаем, что программа стартовала хорошо и работает эффективно", - сказал заместитель председателя АО "Ипотечная организация "Баспана" Талгат Байдосов, выступая на брифинге на площадке Региональной службы коммуникации города Алматы на тему "О программе 7-20-25 и о проделанном работе 2018 года".





Как напомнил Талгат Байдосов, основные условия программы - это 20% первоначального взноса, годовая ставка - 7% и увеличенный срок кредита до 25 лет. Для Алматы максимальная стоимость приобретаемого жилья по программе составляет 25 млн тенге. Социальная направленность 7-20-25 выражена в виде низкой ставки и большего срока кредитования. Участвовать в программе может каждый гражданин Казахстана, не имеющий в собственности жилье и другие непогашенные ипотечные кредиты, а также имеющий официальный подтвержденный доход.





Говоря в разрезе регионов, он отметил, что лидируют по количеству участников города Астана и Алматы, а также Мангистауская область. В Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Акмолинской областях также наблюдаем положительную динамику роста кредитования.





"В Алматы сумма одобренных кредитив превышает 10 млрд тенге. 826 алматинцев получили одобрение от банков. Это второй показатель по стране после Астаны", - сказал Талгат Байдосов.





Заместитель председателя АО "Ипотечная организация "Баспана" сообщил, что средняя стоимость жилья, приобретаемая в рамках Программы, составляет 11,7 млн тенге.





Если говорить о портрете клиента 7-20-25 - это активная часть населения в возрасте 25-35 лет, имеющая постоянный официальный доход. Средняя стоимость жилья, приобретаемая в рамках программы, составляет 11,7 млн тенге. При этом доля тех граждан, которые берут жилье по предельной сумме, 25 и 15 млн тенге в зависимости от региона, не превышает 7% от общего количества. В этой связи у нас нет ажиотажа или спроса со стороны клиентов касательно увеличения предельной суммы займа. Средний срок кредита - 20,4 лет", - сказал он.





По его информации, рынок испытывает дефицит первичного жилья.





Как Вы знаете, программа 7-20-25 кредитует сданное в эксплуатацию первичное жилье. Мы видим, что рынок испытывает дефицит первичного жилья, который, в свою очередь, особенно в регионах негативно влияет на реализацию программы. Можно отметить основные 2 причины: первое - застройщики в 90% случаев продают жилье на этапе строительства, до ввода в эксплуатацию. Второе - частные застройщики предпочитают возводить жилье в городах Астана и Алматы, при этом не идут в регионы. В регионах строительство поддерживается на средства акиматов, в рамках уже существующих государственных программ", - сказал Талгат Байдосов.





В этой связи, по его словам, для увеличения количества предложений по первичному жилью, особенно в регионах, были внесены дополнения в программу, которые предусматривают выделение средств Ипотечной организацией "Баспана" местным исполнительным органам 150 млрд тенге для строительства домов по программе 7-20-25.





Механизмы отрабатываются с акиматами. Выделенные средства будут оборачиваться по револьверному принципу каждые 2 года. Так как акиматы уже работают по данной схеме в рамках программы "Нурлы жер", мы не видим сложностей в реализации механизма финансирования", - отметил он.





Также, совместно с акиматами на местах начата работа по снижению первоначального взноса согласно поручению главы государства. Предполагается, что акиматы будут выделять жилищные сертификаты врачам, учителям, полицейским и другим необходимым для региона специалистам жилищные сертификаты 7-20-25, снижающие половину первоначального взноса. Некоторые регионы уже начали выдавать сертификаты, по другим регионам на местном уровне приняты решения маслихатов о выделении субсидии.





Напомним, в настоящее время 7 крупных банков принимают заявки по программе 7-20-25: Банк "ЦентрКредит", АТФБанк, Цеснабанк, Банк RBK, Евразийский банк, Халык банк и ForteBank.





Очень много возникает вопросов касательно включения в Программу кредитования вторичного жилья. Однако Программа направлена на решение двух ключевых задач: обеспечение жильем и оживление строительной отрасли. В этой связи мы разработали новый продукт - "Баспана Хит" - для кредитования вторичного жилья. Это отдельный от программы 7-20-25 продукт Ипотечной организации "Баспана". Первоначальный взнос - от 20% от стоимости жилья, годовая ставка - базовая ставка Национального банка + 1,75%. С учетом того, что сейчас базовая ставка Нацбанка составляет 9,25%, ставка по продукту "Баспана Хит" составит 11%. Срок кредита до 15 лет. По "Баспана Хит" банками уже принято 80 заявок на сумму 732 млн тенге. Из них одобрено 30 на сумму 257 млн тенге. Мы ожидаем, что в целом все вышеизложенные меры окажут большое позитивное влияние на развитие ипотечного рынка и обеспечение наших граждан жильем", - проинформировал Талгат Байдосов.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства