В Казахстане введен запрет на вывоз отдельных видов лесоматериалов

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Запрет будет действовать в течение полугода

Астана. 10 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С 9 декабря 2022 года введен запрет на вывоз из страны отдельных видов лесоматериалов в целях развития деревообрабатывающей промышленности и недопущения нелегального реэкспорта лесоматериалов с территории Республики Казахстан, сообщает Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК.





Запрет введен приказом министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 7 декабря 2022 года 690 "О некоторых вопросах регулирования вывоза отдельных видов лесоматериалов", который вступил в силу 9 декабря 2022 года.





Данный приказ действует 6 месяцев и предусматривает запрет на вывоз с территории Республики Казахстан отдельных видов лесоматериалов (код ТН ВЭД ЕАЭС 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407), за исключением кода ТН ВЭД ЕАЭС 4406910000 "Шпалы деревянные из хвойных пород для железнодорожных или трамвайных путей, пропитанные", уточнили в МИИР.