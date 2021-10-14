В Казахстане введут новые формы энергетического аудита

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе пленарного заседания депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Представляя законопроект, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов отметил, что документ разработан в целях реализации послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года в части усиления требований к энергоэффективности предприятий и обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Казахстана к "зеленой экономике".
Документ направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей закона, а также дополнения двумя новыми статьями. "Основные направления, это государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика", - пояснили в пресс-службе МИИР.
В рамках энергетического реестра предусматривается оптимизация перечня информации для частного сектора. Для государственного сектора - расширить путем дополнения информацией об оснащенности автоматизированным тепловым пунктом и другой информацией с целью дальнейшего сравнения с наилучшими практиками (бенчмаркинг) и подготовки рекомендаций.
А также предлагается передача функции по аттестации кандидатов в энергоаудиторы в органы по подтверждению соответствия персонала. Данная мера будет способствовать повышению профессионального уровня экспертов отрасли, что в итоге, повысит качество проводимых энергоаудитов.
Вводятся новые виды энергетического аудита: "экспресс-энергоаудит" и "целевой энергоаудит", которые будут являться альтернативой проведению обязательного энергоаудита для субъектов Государственного энергетического реестра. При этом обязательным условием проведения экспресс-энергоаудита является наличие на предприятиях системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (энергоменеджмент)", - рассказали в пресс-службе мажилиса.
Наряду с этим, Бейбут Атамкулов отметил что особо важную роль в реализации политики энергосбережения занимают местные исполнительные органы. Однако на сегодняшний день
на местном уровне отсутствуют программы, направленные на меры по энергосбережению.
В этой связи предлагается наделить местных исполнительных органов компетенцией по принятию и реализации Дорожных карт на три года.
С целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения, предлагается внедрение энергоэффективных государственных закупок, которые обеспечат снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придадут импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования. А также предусматривается установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности", - отметил министр.
Наряду с ними, с целью предоставления возможности бизнесу самостоятельно устранить нарушения, предусматривается внедрение нового для сферы энергосбережения механизма государственного контроля - профилактического контроля без посещения субъектов с определением его порядка проведения.
Объем взаимной торговли ЕАЭС за восемь месяцев вырос на 31%
14.10.2021, 11:01 6643
МОСКВА. 14 ОКТЯБРЯ - Объем взаимной торговли товарами в Евразийском экономическом союзе за январь - август текущего года составил 45 млрд долларов США. Это более чем на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6%. Доля взаимной торговли в общем обороте торговли ЕАЭС составила 14,6%", - рассказала официальный представитель ЕЭК Ия Малкина.
Она отметила, что рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший - в Казахстане (на 38%) и России (почти на 34%). Поставки на рынок Союза из Армении увеличились почти на 31%, из Кыргызстана - на 30%, из Беларуси - почти на 22,5%.
Более чем на 40% сократились инвестиции в сферу госуправления и обороны
14.10.2021, 09:54 18523
НУР-СУЛТАН. 14 ОКТЯБРЯ - За январь-август 2021 года инвестиции в основной капитал в сфере государственного управления и обороны, а также обязательного социального обеспечения составили 26,9 млрд тенге - на 40,6% меньше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Реальное сокращение объемов капвложений в секторе составило 42,7%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По информации аналитиков Finprom.kz, в аналогичном периоде 2020 года инвестиции в отрасли составляли 45,2 млрд тенге, рост - в 2,4 раза за год.
Согласно анализу, в региональном разрезе наибольший объем инвестиций в секторе пришелся на Атыраускую область: 5,1 млрд тенге, плюс 55,4% за год. На второй и третьей строчке расположились Нур-Султан (4,6 млрд тенге) и Туркестанская область (4,3 млрд тенге). На ТОП-3 регионов пришлось 52,2% всего объема инвестированных средств.
Наибольший рост инвестиций наблюдается в Северо-Казахстанкой области (сразу в 97 раз за год - до 748,2 млн тенге). Наибольшее сокращение - в Западно-Казахстанкой области (на 85,8% за год - до 138,5 млн тенге).
Основная часть вложений в текущем году была обеспечена за счет местных бюджетов: 19,4 млрд тенге - на 40,8% меньше, чем годом ранее. Еще 6,4 млрд тенге инвестиций в сектор направлено из республиканского бюджета (минус 43,8% за год). Собственные средстваи составили 1,1 млрд тенге.
Казахстан может стать крупнейшим производителем "зеленого" водорода в мире
13.10.2021, 19:33 65800
НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Производство "зеленого" водорода намерены наладить немецкие инвесторы в Мангистауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Дорожная карта реализации проекта была подписана в ходе встречи с президентом немецкой компании "SVEVIND" Вольфгангом Кроппом, организованной в рамках визита казахстанской делегации во главе с заместителем министра иностранных дел РК Алмасом Айдаровым в Швецию.
Деятельность компании "SVEVIND" направлена на долгосрочное инвестирование собственных и привлекаемых ресурсов, в рамках дальнейшего развития низкоуглеродной энергетики в Республике Казахстан посредством масштабного производства "зеленого" водорода с целью дальнейшего экспорта в страны ЕС, сообщили в национальной компании "Kazakh Invest".
В планах инвестора построить ветровые и солнечные электростанции мощностью на 30 ГВт и за счет этих ресурсов производить до 2 млн т водорода в год.
Наша компания стремится объединить выдающиеся природные ресурсы Казахстана в разработке проектов по обеспечению Казахстана и Евразии экологически чистой, устойчивой энергией. Реализация проекта выведет Казахстан в число мировых лидеров в области возобновляемых источников энергии. Мы очень рады сделать следующий шаг в развитии проекта и благодарны правительству Казахстана за оказываемую поддержку", - отметил президент "SVEVIND" Вольфганг Кропп.
Водородная энергетика является одной из самых перспективных отраслей, которые могут в будущем вытеснить все традиционные методы добычи энергии. В настоящее время у нас есть доступ ко всем необходимым ресурсам, как ветер, солнце, вода, земля и ноу-хау от стратегического инвестора, компании "SVEVIND". Впереди нас ждут интересные, масштабные и сложные проекты", - добавил заместитель министра иностранных дел РК Алмас Айдаров в ходе встречи с главой компании "SVEVIND".
В рамках визита также был произведен автомобильный объезд действующего проекта компании в Швеции и самого крупного ветропарка в Европе "Markbygden 1101".
В июне текущего года компания "SVEVIND" подписала меморандум о взаимопонимании с АО "НК "KAZAKH INVEST". В рамках документа инвесторам со стороны нацкомпании и соответствующих госорганов будет оказана полная поддержка и всестороннее содействие в реализации проекта на всех этапах - от получения разрешительной документации до ввода в эксплуатацию.
SVEVIND" немецкая компания с многолетним опытом крупномасштабных проектов возобновляемых источников энергии. Будучи полностью частной компанией и имея солидный опыт финансирования проектов ВИЭ, компания реализовала крупнейший в Европе проект наземного ветрогенерирующего комплекса - кластер ветропарков "Markbygden 1101" в Швеции мощностью более 4 ГВт. С многолетним опытом и знаниями рынка в сфере ВИЭ, компания уверенно конкурирует на рынке и представлена на рынках Швеции, Финляндии и Германии.