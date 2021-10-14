В Казахстане введут новые формы энергетического аудита

НУР-СУЛТАН. 13 ОКТЯБРЯ - Сегодня в ходе пленарного заседания депутаты мажилиса одобрили в первом чтении законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергосбережения и повышения энергоэффективности", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представляя законопроект, министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов отметил, что документ разработан в целях реализации послания Первого Президента народу Казахстана от 10 января 2018 года в части усиления требований к энергоэффективности предприятий и обеспечения дальнейшего снижения энергоёмкости ВВП, предусмотренного Концепцией по переходу Казахстана к "зеленой экономике".

Документ направлен на совершенствование норм законодательства в области энергосбережения и повышения энергоэффективности и предусматривает изменения в девять статей закона, а также дополнения двумя новыми статьями. "Основные направления, это государственный энергетический реестр, энергоаудит, государственный контроль, бюджетный сектор и региональная политика", - пояснили в пресс-службе МИИР.

В рамках энергетического реестра предусматривается оптимизация перечня информации для частного сектора. Для государственного сектора - расширить путем дополнения информацией об оснащенности автоматизированным тепловым пунктом и другой информацией с целью дальнейшего сравнения с наилучшими практиками (бенчмаркинг) и подготовки рекомендаций.

А также предлагается передача функции по аттестации кандидатов в энергоаудиторы в органы по подтверждению соответствия персонала. Данная мера будет способствовать повышению профессионального уровня экспертов отрасли, что в итоге, повысит качество проводимых энергоаудитов.

Вводятся новые виды энергетического аудита: "экспресс-энергоаудит" и "целевой энергоаудит", которые будут являться альтернативой проведению обязательного энергоаудита для субъектов Государственного энергетического реестра. При этом обязательным условием проведения экспресс-энергоаудита является наличие на предприятиях системы менеджмента в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (энергоменеджмент)", - рассказали в пресс-службе мажилиса.

Наряду с этим, Бейбут Атамкулов отметил что особо важную роль в реализации политики энергосбережения занимают местные исполнительные органы. Однако на сегодняшний день

на местном уровне отсутствуют программы, направленные на меры по энергосбережению.

В этой связи предлагается наделить местных исполнительных органов компетенцией по принятию и реализации Дорожных карт на три года.

С целью усиления регулирования бюджетного сектора, обладающего значительным потенциалом энергосбережения, предлагается внедрение энергоэффективных государственных закупок, которые обеспечат снижение энергопотребления в государственных учреждениях, а также придадут импульс преобразованию казахстанского рынка энергопотребляющего оборудования. А также предусматривается установление нормативов энергопотребления, мониторинг их соблюдения, бенчмаркинг и выдача соответствующих рекомендаций по энергоэффективности", - отметил министр.

Наряду с ними, с целью предоставления возможности бизнесу самостоятельно устранить нарушения, предусматривается внедрение нового для сферы энергосбережения механизма государственного контроля - профилактического контроля без посещения субъектов с определением его порядка проведения.