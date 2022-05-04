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В Казахстане выберут нацоператора для отслеживания международных автомобильных перевозок

03.05.2022, 12:09 13096
В Казахстане выберут нацоператора для отслеживания международных автомобильных перевозок
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Казахстане будет определен национальный оператор информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок, сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Конкурс по определению национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок проводится в соответствии со статьей 14-1 Закона Республики Казахстан "Об автомобильном транспорте", - проинформировали в пресс-службе.

 
По данным комитета, правила определения национального оператора информационной системы отслеживания международных автомобильных перевозок утверждены приказом заместителя премьер-министра - министра финансов Республики Казахстан.
 
Отмечается, что окончательный срок представления конкурсных заявок и документов, необходимых для участия в конкурсе, 17.30 18 мая 2022 года.
 

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Цены продолжают расти в Казахстане: уровень инфляции в апреле составил 13,2%

03.05.2022, 17:45 7961
Цены продолжают расти в Казахстане: уровень инфляции в апреле составил 13,2%
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В апреле уровень инфляции в Казахстане в годовом исчислении составил 13,2%, за месяц - 2%. С начала года инфляция составила 7,3 %, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Больше всего подорожали продовольственные товары - на 17,9 %. Цены на непродовольственные товары выросли на 11,1%, платные услуги - на 8,9%", - сообщает Бюро национальной статистики.


 
По сравнению с апрелем прошлого года повышение цен отмечено на сахар-песок, свежие овощи, картофель и мясо птицы. Снижение цен наблюдалось только на яйца, они подешевели на 4,1%.
 
По словам директора департамента статистики цен Куанышбека Жакыпбекова, с начала этого года в структуре индекса продовольственные товары составляют 40,7%, непродовольственные - 30,2%, платные услуги - 29,1%.
 
Прирост цен на непродовольственные товары в апреле 2022 года в сравнении с прошлым годом составил 11,1%.

РОСТ ЦЕН (апрель 2021г.-апрель 2022г., в процентах, прирост)

54,6%  сахар-песок

16,9%  конина

46%     свежие овощи

15,8%  кондитерские изделия

30,3%  картофель 

15,4%  молоко пастеризованное

28,8%  мясо птицы

14,8%  кисломолочные продукты, свежие фрукты,хлеб

25,5%  крупы

13,6%  мясные изделия

23,4%  макаронные изделия

12,8%  масло сливочное

22,7%  мука

12,4%  свинина

22,3%  масло подсолнечное

18%     минеральная и питьевая вода

19,3%  сыр твердый

16,2%  прохладительные напитки

18,3%, булочные и мучные изделия

16%     табачные изделия

17,5%  баранина

11,7%  алкогольные напитки
 

Уровень цен на автомобили вырос на 19,2%, бытовые приборы - на 18,1%, товары личного пользования - на 15,1%, строительные материалы - на 14,7%, моющие и чистящие средства - на 14,3%, мебель и предметы домашнего обихода - на 13%, текстильные изделия - на8%, фармацевтическую продукцию - на 7,6%", - сообщил Жакыпбеков.

 
Также на 5,4% подорожали услуги пассажирского транспорта. В сфере жилищно-коммунальных услуг тоже наблюдается повышение тарифов, за год электроэнергия подорожала на 10,6%, вывоз мусора - на 7,8%, газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 3,2%, водоотведение - на 1,1%.
 
Снижение тарифов наблюдалось по центральному отоплению и горячей воде - 2,3 и 1,1% соответственно.

Напомним, в марте инфляция в Казахстане достигла рекордных 12%.
 

Более 25 млрд тенге вложено в модернизацию рынков в Алматы

03.05.2022, 15:28 10011
АЛМАТЫ. 3 МАЯ - В модернизацию рынков в Алматы вложено более 25 млрд тенге инвестиций, сообщил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы Еркебулан Оразалин передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня в Алматы работают 52 рынка, где ведут бизнес более 20 тысяч предпринимателей. В настоящее время проведена модернизация 28 рынков. Вложено более 25 млрд тенге инвестиций, количество рабочих мест увеличено на 3,4 тысячи", - проинформировал Еркебулан Оразалин.

 
По его словам, на сегодня модернизацию ведут 16 городских рынков, 4 из которых завершат работы до конца этого года ("Байсат" - II этап, "Казына" - I этап, "Кенжехан" - II этап, "Барыс - 4" - II этап).
 

В результате этой деятельности мы получим не только улучшение условий торговли, но и покончим с антисанитарией и стихийной торговлей, работники базаров смогут получать заработную плату и необходимые социальные отчисления от работодателей, станут прозрачными налоговые отчисления от торговой деятельности в бюджет", - добавил руководитель управления предпринимательства и инвестиций города Алматы.

 

В Казахстане участились факты лжетранзита майнингового оборудования из Кыргызстана

03.05.2022, 11:51 13931
В Казахстане участились факты лжетранзита майнингового оборудования из Кыргызстана
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Казахстане существенно увеличились нарушения и участились факты ввоза из Кыргызской Республики майнингового оборудования и электронных сигарет, которые по документам должны проследовать в Российскую Федерацию транзитом через Республику Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В апреле текущего года установлено 6 фактов лжетранзита майнингового оборудования, когда заявленный транзитом товар остался на территории Республики Казахстан", - рассказали в Комитете государственных доходов МФ РК.

 
Также в ведомстве сообщили, что 28 апреля 2022 года в грузовом автомобиле, следовавшем из Кыргызстана, выявлено более 1,1 млн штук поддельных акцизных марок Республики Беларусь. 
 
Материалы по указанному делу переданы в департамент экономических расследований по Жамбылской области.        
 

Также в указанном грузовике выявлено более 2 тысяч единиц незаявленного товара (системы видеонаблюдения, одежда и спортивный инвентарь)", - уточнили в пресс-службе.        

 
В КГД добавили, что такие действия со стороны субъектов бизнеса наносят ущерб бюджетам стран - партнеров по ЕАЭС, в связи с чем контроль будет усилен.
 
Ранее президент РК поручил Министерству энергетики и Агентству по финансовому мониторингу окончательно решить проблему незаконного майнинга в Казахстане. Он поручил выявить все майнинговые фермы, проверить налоговые и таможенные вопросы, параллельно тщательно изучить договоры, на основании которых получены техусловия, а также другие аспекты деятельности. 

Министерство энергетики РК предложило ряд мер по регулированию рынка цифрового майнинга, в том числе ввести мораторий на подключение новых субъектов майнинга. 

Министр энергетики Болат Акчулаков назвал цифровой майнинг основной причиной дефицита электроэнергии.
 

В Генпрокуратуре озвучили размер ущерба от нарушений на таможне

03.05.2022, 10:51 15086
В Генпрокуратуре озвучили размер ущерба от нарушений на таможне
НУР-СУЛТАН. 3 МАЯ - В Генеральной прокуратуре Республики Казахстан озвучили результаты проверки в таможенной сфере и назвали размер ущерба от нарушений в этой области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Выявлены факты уклонения от уплаты таможенных платежей и недостоверного декларирования товаров", - сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.

 
Государству причинен ущерб в размере 165 млрд тенге, уточнили в ведомстве.
 
По данным пресс-службы, только на приграничных с Китаем таможенных постах выявлено 367 случаев недостоверного декларирования товаров.
 

Уполномоченные экономические операторы в целях увода предпринимателей от налогов за последние два года подделывали счета-фактуры на 221 миллиардов тенге", - говорится в сообщении ведомства.

 
Уточняется, что за месяц проверки установлено 16 фактов контрабанды на 800 млн тенге.


К примеру, досмотром груза ТОО «Group Of The Companies Tda» обнаружены незадекларированные товары на 287 млн тенге. Директор ТОО взят под стражу", - говорится в сообщении ведомства.


Также зафиксированы факты незаконных действий со стороны должностных лиц. 

Так, 27 января текущего года при повторном досмотре груза ТОО «Берекет Логистик» сотрудником прокуратуры выявлена контрабанда весом в 22 тонны стоимостью 127 млн тенге, тогда как специалист таможенного поста «Нур Жолы», проводя первичный досмотр, указал вес незадекларированного товара лишь в 337 килограммов. В другом случае сотрудники департамента госдоходов Алматы путем корректировки сведений в информационные системы позволили обойти 9 импортерам проверку таможенной стоимости товаров на сумму 143 млн тенге", - рассказали в надзорном органе.


Сообщается, что за дачу взятки в размере 50 тысяч долларов США сотруднику прокуратуры, имитировавшему преступную деятельность, задержаны начальник таможенного поста «Нур Жолы» и его заместитель.

Также за дачу взятки проверяющим в размере 30 тысяч долларов США взят под стражу представитель ТОО «Cargo Management».

По всем вышеназванным фактам проводятся досудебные расследования. Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес правительства внесен акт прокурорского надзора", - добавили в Генпрокуратуре.

 
Напомним, 11 января президент поручил разобраться с "бардаком" на таможенной границе с Китаем.
 

Самый настоящий бардак, творящийся там, общеизвестен. Машины не досматриваются, налоги и пошлины не платятся. Расхождения в зеркальной статистике с таможенными органами Китая достигают миллиардов долларов. Существуют некие уполномоченные операторы, имеющие статус неприкасаемых. Страна теряет десятки миллиардов тенге в виде налогов. Так дело не пойдет", - заявил Токаев. 

 
После поручения президента  на казахстанско-китайской границе начали проверку.
 

МСХ: неиспользуемые сельхозземли будут возвращены государству

30.04.2022, 14:37 34341
МСХ: неиспользуемые сельхозземли будут возвращены государству
НУР-СУЛТАН. 30 АПРЕЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов поставил задачу ускоренного внедрения усовершенствованного механизма космического мониторинга для активизации работы. При этом он подчеркнул, что все нормы и требования законодательства в работе с недобросовестными землепользователями должны неукоснительно соблюдаться, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан, в 2021 году космомониторингом была охвачена вся территория страны, по результатам чего в общей сложности выявлено 40,2 млн гектаров неиспользуемых пастбищ.
 

Вместе с тем пастбищные угодья (порядка 90 - 95% земель, выявленных как неиспользуемые) не подлежат космическому мониторингу. Эффективность их применения определятся проводимыми расчетами: данными о количестве сельскохозяйственных животных, зарегистрированных в определенном районе, планами по развитию животноводства в этом районе и конкретном населенном пункте, площадью имеющихся участков и так далее", - пояснили в пресс-службе.

 
Действующая сегодня платформа Qoldau требует самостоятельного внесения границ земельных участков (история полей) землепользователем, которые в последующем подлежат мониторингу. В ходе проводимой работы по определению неиспользуемых земель были выявлены факты, когда при самостоятельном внесении границ допускаются расхождения площади и границ угодий с данными в госакте и постановлении. Эти расхождения допускаются из-за отсутствия цифровых картографических материалов, отображающих генерализированное изображение пространственных данных по видам угодий, инфраструктуры сельского хозяйства.
 

Принудительное изъятие неиспользуемых или нерационально используемых земель - процесс не одного дня, так как в соответствии с нормами Конституции и Гражданского кодекса РК право собственности защищено, а процесс изъятия происходит только в судебном порядке", - отметили в Минсельхозе.

 
В настоящее время действует следующий механизм принудительного изъятия неиспользуемых сельхозземель:
 
1) земельный инспектор на основании космомониторинга использования сельхозземель проводит профконтроль без выезда на место. Если на этом этапе выявляются нарушения, он направляет владельцу соответствующее уведомление. Дело об административном правонарушении при этом не возбуждается;
 
2) если указания по устранению нарушений не исполняются, проводится профконтроль с выездом на место. На этом этапе земельный инспектор выдает предписание об устранении нарушений сроком на 1 год. Владелец привлекается к административной ответственности;
 
3) далее, если ситуация не изменилась, материалы проверок направляются в органы госдоходов для начисления 20-кратного налогообложения по неиспользуемым земельным участкам;
 
4) проводится контрольная проверка. Если нарушения не устраняются, подается иск в судебные органы об изъятии земель.
 
При этом, отметили в пресс-службе, необходимо различать понятия "принудительное изъятие" и "возврат". Принудительное изъятие предполагает соблюдение всех вышеперечисленных мер и рассматривается только в судебном порядке. Тогда как к "возврату" можно отнести проведение профилактическо-разъяснительной работы, которая включает в себя: направление указаний об устранении нарушений, наложение административных штрафов, увеличение до 20-кратного размера базовых ставок на неиспользуемый земельный участок, выявленный в том числе путем космомониторинга. Как показывают результаты работы, нередко землепользователи уже после получения уведомления от земельного инспектора добровольно возвращают земли, чтобы не платить штраф или повышенный налог.

Ранее сообщалось, что в Казахстане усовершенствуют космомониторинг сельхозземель.

Смаилов заявил, что  неиспользуемые земли будут передаваться действующим крестьянским хозяйствам.
 

В ЕАЭС начали подготовку основных направлений экономического развития до 2035 года

28.04.2022, 21:09 53786
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - Структуру основных направлений экономического развития Евразийского экономического союза до 2035 года одобрили на заседании консультативного комитета по макроэкономической политике, которое прошло 28 апреля в штаб-квартире Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основные направления экономического развития ЕАЭС до 2035 года - документ стратегического планирования. Он необходим, чтобы определить цели, задачи и перспективные направления экономического развития ЕАЭС, сформировать возможные сценарии и спрогнозировать эффекты. Принятие этого документа органами Союза позволит государствам получить дополнительные экономические преимущества от интеграции, сообщает пресс-служба ЕЭК.
 
По словам министра по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева, у комиссии есть все необходимые инструменты для долгосрочного прогнозирования.
 

При всей неопределенности внешней ситуации у нас есть опорные точки, на основании которых мы вполне можем прогнозировать события в мировой экономике до 2035 года. Четыре года назад на основе своей методологии мы успешно прогнозировали то, что происходит сегодня, так что инструментарий для решения этой задачи у нас есть", - сказал Сергей Глазьев.

 
Он добавил, что новый мировой центр экономического развития уже сформирован в Юго-Восточной Азии, и ЕАЭС необходимо реализовать имеющийся потенциал, чтобы занять в этом центре достойное место. 
 
В сентябре разделы основных направлений планируется обсудить на заседании Коллегии ЕЭК, а в июле 2023 года документ представят органам Союза.
 
Участники консультативного комитета также рассмотрели доклад об итогах и перспективах социально-экономического развития государств ЕАЭС. Практически все макроэкономические показатели демонстрируют положительную динамику в результате роста экономической активности в государствах Союза. По итогам 2021 года экономический рост в ЕАЭС составил 4,6%, это соответствует установленным ориентирам макроэкономической политики. Увеличивается взаимная торговля: по итогам 2021 года стоимостные объемы достигли максимального значения с 2015 года. Усилилась инвестиционная активность, поддерживаемая ростом производства и реализацией ранее отложенных проектов. На фоне активизации миграционных потоков после отмены ограничений увеличились денежные переводы из России в Армению и Кыргызстан.
 
Вместе с тем экономическое развитие ЕАЭС в 2022 году происходит в непростых условиях из-за усиления санкционного давления на Республику Беларусь и Российскую Федерацию, что может оказать влияние и на другие государства Союза. В этой связи комиссия совместно с уполномоченными органами вырабатывает меры по повышению устойчивости экономик, включая обеспечение макроэкономической стабильности. Это позволит минимизировать возможные негативные последствия.
 
Также были рассмотрены результаты мониторинга макроэкономических показателей, определяющих устойчивость экономического развития государств ЕАЭС, и другие вопросы. Было отмечено, что по итогам 2021 года количественные ограничения некоторых показателей устойчивости были превышены Арменией, Казахстаном и Кыргызстаном.
 
Следующее заседание консультативного комитета пройдет в ноябре 2022 года.
 

Более 2 млн новых рабочих мест обещают создать в Казахстане к 2025 году

28.04.2022, 18:04 55561
Более 2 млн новых рабочих мест обещают создать в Казахстане к 2025 году
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - За счет реализации инвестпроектов в различных отраслях экономики до 2025 года будут созданы более 2 млн новых рабочих мест, сообщил на брифинге в СЦК вице-премьер Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступление вице-премьера было посвящено презентации программы повышения доходов населения, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

В различных отраслях экономики до 2025 года будут созданы более 2 млн новых рабочих мест. Из них в сфере производства - 950 тысяч, в сфере инфраструктуры - 583 тысячи, сельского хозяйства - 458 тысяч, туристской отрасли - 59 тысяч", - сообщил Тугжанов.

 
По его словам, косвенный эффект, влияющий на доходы населения, будет обеспечен путем принятия системных мер. Так, в первую очередь вокруг 50 крупных предприятий будет создаваться пояс малого и среднего бизнеса, что позволит увеличить доходы от предпринимательской деятельности представителям МСБ.
 

Только один стекольный завод в Кызылординской области создаст вокруг себя пояс МСБ из 8 мини-заводов по производству стекловолокна, автомобильных стекол, стеклянных сувениров, стеклотары, стеклянной посуды, стекловаты, ультратонких стекол для смартфонов. Аналогичный подход будет применен к действующим предприятиям и новым проектам", - пояснил Тугжанов.

 
К примеру, запуск четырех заводов нефтегазовой отрасли позволит создать смежное производство труб, насосов, тары, бутылочной продукции, геотекстиля, холодильников и кондиционеров. Производство такой продукции обеспечит 37 отечественных товаропроизводителей.
 
Также, по словам вице-премьера, запущена модернизация обрабатывающей промышленности в фармацевтике, биотехнологиях, IT-технологиях и нефтехимической отрасли, которая позволит преодолеть зависимость от импорта за счет производства отечественных товаров и последующего выхода на экспорт, подчеркнул Тугжанов.
 
Полное импортозамещение ожидается достичь в таких товарах, как керамические плиты, кальцинированная и каустическая сода, теплоизоляционные материалы, спецкокс, калийные удобрения и т.д. Ожидается выход на второе место в мировом экспорте ферросплавов, сокращение импорта стали на 75%, повышение переработки хлопка до 100% показателя.
 
Вице-премьер также сообщил, что правительство намерено до 2025 года поднять долю заработной платы в ВВП с 31% до 38,5% 
 

Программа повышения доходов населения до 2025 года предусматривает повышение заработной платы более 1 млн работников бюджетной сферы, квазигосударственного сектора, производственного персонала. Для бизнеса, получающего поддержку от государства, предусмотрено повышение заработной платы 2,8 млн работников путем установления конкретных обязательств", - добавил Тугжанов.


Сегодня на брифинге также сообщалось, что Генпрокуратура выявила более 6,5 тысячи нарушений безопасности на крупных предприятиях Казахстана.
 

Казахстанский автопром намерен в 2022 году произвести около 109 тысяч легковых автомобилей

28.04.2022, 17:05 53046
Казахстанский автопром намерен в 2022 году произвести около 109 тысяч легковых автомобилей
НУР-СУЛТАН. 28 АПРЕЛЯ - В этом году казахстанские предприятия намерены произвести около 109 тысяч единиц легковых автомобилей. Об этом в ходе брифинга на площадке службы центральных коммуникаций сообщил заместитель председателя Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Олжас Сапарбеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На сегодняшний день автопроизводители постоянно ведут переговоры с партнерами по увеличению квот на поставки комплектующих. За І квартал текущего года произведено 22 239 авто, что выше аналогичного показателя прошлого года на 12,4%. Также в данном направлении наблюдается увеличение экспорта на 45%, сообщил глава комитета.
 

За последние 10 лет отечественными предприятиями освоена крупноузловая и мелкоузловая сборка. В среднем по Казахстану уровень "местного содержания" автопрома составляет 33%, а по некоторым моделям доходит до 50%", - рассказал Сапарбеков.

 
По словам спикера, Казахстан открыт к сотрудничеству и кооперации в части производства транспортных средств как на новых, так и в рамках действующих производственных площадок. Для инвесторов, которые решат локализовать свое производство в Казахстане, предоставляются льготы, преференции и другие меры стимулирования.
 
Он также рассказал о реализации программы льготного автокредитования. Данная программа действует с 2015 года. По состоянию на конец марта 2022 года количество выданных займов превысило 30 тысяч автомобилей. На сегодняшний день планируется реализовать новую программу автокредитования и лизингового финансирования из средств АО "Жасыл Даму". 
 
В МИИР отметили, что физические лица смогут получить заем у банков второго уровня на льготных условиях, после того как Фонд развития промышленности совместно с оператором расширенных обязательств производителей (импортеров) завершит процедуры по привлечению денежных средств, а также передаст данные средства для дальнейшего финансирования БВУ.
 

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