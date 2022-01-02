В Казахстане выросли пенсии и пособия

На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе 190,4 млрд на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий.
Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек.
Из них:
- порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге;
- 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге.
Кроме того, правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы.
Так, с 2022 года будет увеличиваться заработная плата архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и других, всего порядка 588 тыс. человек.
Напомним, в Казахстане выросли зарплаты бюджетников.
Также ранее сообщалось, что в Казахстане с нового года выросла минимальная заработная плата.
В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.
В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.