В Казахстане выросли пенсии и пособия

НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года выросли размеры солидарной и базовой пенсии, а также социальных пособий, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе 190,4 млрд на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий.

Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек.

Из них:

- порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге;

- 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге.

Кроме того, правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы.

Так, с 2022 года будет увеличиваться заработная плата архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и других, всего порядка 588 тыс. человек.

Напомним, в Казахстане выросли зарплаты бюджетников.

Также ранее сообщалось, что в Казахстане с нового года выросла минимальная заработная плата.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.