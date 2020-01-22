В Казахстане выросли цены на бензин

Алматы. 21 января. Kazakhstan Today - В Казахстане начали расти цены на бензин, передает Kazakhstan Today.





В конце минувшего года в Казахстане было опубликовано постановление правительства РК об изменении ставок акцизов на бензин. В силу документ вступил 1 января 2020 года. Согласно его тексту, акциз вырос с 10 500 до 24 435 тенге за тонну. Предполагалось, что это приведёт к увеличению цен на АЗС примерно на 10 тенге.

Первые дни января ценники на заправках оставались на месте, но похоже, что спокойствию пришёл конец. Если раньше за литр АИ-92 хотели по 145 тенге, то сегодня пять крупнейших сетей просят от 145 до 150 тенге. Стоимость осталась прежней только у "КазМунайГаза", но можно предположить, что в ближайшее время она также изменится", - пишет портал Kolesa.kz .

Динамика изменения средних цен на ходовые марки топлива в Казахстане с 2013 по 2020 год





Дороже всего заправляться сейчас на заправках Sinooil. Там за литр придётся отдать 150 тенге, 148 тенге требуют на АЗС "Газпрома", а Helios и Royal Petrol заливают по 149 тенге.

Стоимость межсезонного дизельного топлива не изменилась. Оно по-прежнему продаётся по 191–194 тенге. Наиболее доступный дизель у "КазМунайГаза", а самый дорогой на АЗС "Газпром".

Стоимость бензина АИ-92 и дизельного топлива в январе





По информации портала, крупные компании подняли цены на 3–5 тенге, на других АЗС рост заметен еще сильнее. В социальных сетях появились фотографии с ценниками в 158 тенге за литр АИ-92.

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