Нур-Султан. 3- июня. Kazakhstan Today - В Казахстане за 2019 год в бюджет дополнительно поступило 1,5 трлн тенге в результате сокращения теневой экономики, передает Kazakhstan Today.

Снижение теневой экономики обсудили сегодня на селекторном заседании правительства. Было отмечено, что Казахстан поставил задачу довести к 2025 году уровень теневой экономики ниже 20% к ВВП. В результате принимаемых мер доля ненаблюдаемой экономики РК снизилась с 27% до 23,62% к ВВП по итогам 2019 года. Это позволило дополнительно увеличить доходную часть бюджета на 1,5 трлн тенге, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

В РК ведется постоянная работа по совершенствованию законодательной базы через стимулирование вовлечения ненаблюдаемой деятельности в легальный оборот, улучшению таможенного и налогового администрирования. Для удобства бизнеса и обеспечения прозрачности движения товара от импорта или производства до розничной продажи, реализуются комплексные информационные системы "АСТАНА-1", "Электронные счета-фактуры" с модулем "Виртуальный склад", "Маркировка". Для уменьшения количества проверок, контактов с бизнесом, а также исключения "человеческого фактора" при назначении проверок запущена ИС "Система управления рисками".

Глава правительства Аскар Мамин поручил внести предложения по устранению незаконных экспортно-импортных валютных операций, продолжить работу по совершенствованию цифровизации услуг, дальнейшей интеграции информационных систем, прослеживаемости товаров на территории РК, а также рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений в действующее законодательство о платежах и платежных системах, направленных на обязательную идентификацию владельцев электронных денег.

Премьер-министр дал поручение продолжить работу по экономическому стимулированию выхода бизнеса из теневого сектора путем совершенствования мер господдержки, сокращения избыточных требований, повышения доступности финансирования, снижения административных барьеров, установления четко администрируемого налогообложения.

Вести бизнес открыто должно быть экономически выгодно", - резюмировал Аскар Мамин.

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