В Казахстане запущена информсистема учета реализации дизтоплива на АЗС

НУР-СУЛТАН. 16 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане 15 сентября на базе информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов запущен модуль по верификации данных потребителей для отпуска дизельного топлива по дифференцированным ценам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Функционал информационной системы в режиме реального времени позволяет автозаправочным станциям страны (АЗС) отслеживать ежесуточные объемы дизельного топлива, реализуемого на АЗС по цене 230-260 тенге за литр (в зависимости от региона)", - сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Отмечается, что сервис разработан без затрат бюджетных средств и предусматривает проверку документов из баз данных министерств внутренних дел, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности и государственного кредитного бюро.

Напомним, 22 августа Министерство энергетики РК сообщало, что в качестве одного из возможных вариантов рассматривается "Информационная система учета отдельных видов нефтепродуктов", которая была введена в промышленную эксплуатацию в 2019 году, оператором информационной системы является АО "Национальные информационные технологии" (АО "НИТ").

В настоящее время согласно поступившим заявлениям АО "НИТ" предоставлены логины и пароли для 2 тысяч АЗС страны, из них 271 АЗС начала практическое применение, то есть "выполнила вход" в качестве пользователей системы сразу после запуска, в целом по стране проведено 2365 продаж.

Также для оказания операторам АЗС оперативной консультативной помощи по работе с системой со стороны Министерства энергетики РК запущен технический центр поддержки.

Министерством энергетики РК совместно с АО "НИТ" работа по интеграции информационной системы учета отдельных видов нефтепродуктов с информационными системами АЗС, банками второго уровня и иными информационными системами и сервисами будет продолжена.



