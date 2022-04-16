В KEGOC заявили о кардинальной модернизации национальной электросети Казахстана

Министерством энергетики страны утвержден прогнозный баланс электрической энергии и мощности единой электроэнергетической системы Казахстана (ЕЭС) до 2035 года. Для покрытия перспективного энергопотребления в ЕЭС Республики Казахстан к 2035 году планируется ввести порядка 17,5 ГВт новых генерирующих мощностей. Их структура представлена различными технологиями и местами их размещения", - рассказали в АО "KEGOC".
В компании отметили, что масштабная модернизация национальной электрической сети должна быть синхронизирована с вводом новых генерирующих мощностей, обеспечивая необходимые межрегиональные и межгосударственные перетоки электрической энергии.
Будущая конфигурация национальной электрической сети, используя современные технологии Smart Grid, должна обеспечить энергетическую безопасность страны, создавая условия объединения западной энергетической зоны с ЕЭС Казахстана, усиление южной энергетической зоны с возможностью работы при необходимости раздельно от объединенной энергосистемы Центральной Азии, широкомасштабное вовлечение в энергобаланс возобновляемых источников энергии Западного, Восточного и Южного регионов страны, включая уникальный ветровой потенциал Джунгарских ворот и Шелекского коридора путем строительства необходимой сетевой инфраструктуры и внедрения систем аккумулирования энергии", - разъяснили в пресс-службе компании.
Энергооборудование в пяти городах Казахстана изношено на 80%.
Электросети Алматы очень изношены и давно требуют ремонта.