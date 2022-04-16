В KEGOC заявили о кардинальной модернизации национальной электросети Казахстана

НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - В январе текущего года расходы государственного бюджета на сельское, водное, лесное и рыбное хозяйство, а также особо охраняемые природные территории, охрану окружающей среды и животного мира составили 11,8 млрд тенге - сразу на 27,8% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Finprom.kz , за январь - декабрь 2021 года затраты государственного бюджета в секторе выросли на 7,4%, до 717,9 млрд тенге. Доля АПК в общих затратах госбюджета варьируется в коридоре 3,8 - 4,6%.

АПК играет ключевую роль в обеспечении продовольственной независимости и безопасности государства. Заметим: именно продовольственная безопасность становится одним из самых важных приоритетов в сложившихся условиях с учетом частичного закрытия границ в ряде стран и иных вариантов нарушения транспортно-логистических цепочек, длящегося "коронакризиса", геополитического кризиса из-за военных действий России на Украине и т.д.

За январь - февраль текущего года БВУ РК выдали займов в сферу АПК на 37,1 млрд тенге - в 2,3 раза больше, чем в прошлом году.

В целом за январь - декабрь 2021-го объем кредитов в секторе вырос на 65,1%, до 279,3 млрд тенге.

Доля займов в секторе от совокупного объема кредитов за период по всем направлениям по итогам января - февраля текущего года составила 1,2%, по итогам 12 месяцев 2021-го - 1,3%.

В региональном разрезе наибольший объем займов за первые два зимних месяца был выдан банками в Алматы: 18,9 млрд тенге - впятеро больше, чем в январе - феврале 2021 года. Впрочем, это скорее объясняется скоплением в финцентре офисов банков, включая головные, чем реальным расположением прокредитованных субъектов АПК.

В тройке лидеров также оказались Северо-Казахстанская область (3 млрд тенге) и Нур-Султан (2,5 млрд тенге). Но с последним ситуация та же, что и с финцентром: дело скорее в размещении банков, а также институтов развития, поддерживающих займами и субсидиями сектор АПК, чем в географическом распределении самих агропредприятий.