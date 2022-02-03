В КФГД назвали максимальные ставки по тенговым депозитам на март

Максимальные ставки вознаграждения по срочным депозитам на 3, 6 и 24 месяцев и сберегательным депозитам на 24 месяца сохранены на уровне февральских значений ввиду высокой концентрации депозитов отдельных банков в данных сегментах", - говорится в сообщении ведомства.
Ранее 11 января 2022 года в целях поддержания финансовой стабильности в стране были существенно повышены ставки по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев. Учитывая стабилизацию ситуации и принимая во внимание сложившиеся на рынке средние значения ставок по таким видам депозитов, принято решение о постепенном снижении максимальных ставок вознаграждения по сберегательным вкладам на 3, 6 и 12 месяцев, начиная с марта 2022 года", - объяснили в фонде.
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Февраль
|
Март
|
Февраль
|
Март
|
Несрочные депозиты
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
9,8
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
10,3
|
10,3
|
9,8
|
9,8
|
6 месяцев
|
10,3
|
10,3
|
9,8
|
9,8
|
12 месяцев
|
10,7
|
11,0▲
|
10,4
|
10,7▲
|
24 месяца
|
9,4
|
9,4
|
9,2
|
9,2
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
13,3
|
12,3▼
|
12,8
|
11,8▼
|
6 месяцев
|
13,3
|
12,3▼
|
12,8
|
11,8▼
|
12 месяцев
|
14,9
|
14,4▼
|
13,7
|
13,2▼
|
24 месяца
|
12,2
|
12,2
|
11,4
|
11,4