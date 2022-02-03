В КФГД назвали максимальные ставки по тенговым депозитам на март

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Инфляция в Казахстане в январе составила 0,7%, за год (январь 2022 года к январю 2021 года) - 8,5%, сообщает Бюро по статистике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За месяц (январь 2022 года к декабрю 2021 года) цены на продовольственные товары повысились на 1%, платные услуги - на 0,6%, непродовольственные товары - на 0,3%.

Повышение цен отмечено на овощи свежие на 8,6%, картофель - на 4,2%, фрукты свежие - на 2%, крупы - на 1,2%, сухофрукты и орехи - на 1%, муку - на 0,9%, куры - на 0,8%, макаронные изделия, булочные и мучные изделия, молоко пастеризованное - по 0,7%, сахар-песок, хлеб, кисломолочные продукты, рис - по 0,6%. Табачные изделия подорожали на 1,6%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 0,6%.

Прирост цен на автомобили составил 3,5%, бытовые приборы - 1,6%, моющие и чистящие средства, фармацевтическую продукцию - по 0,8%, товары личного пользования - 0,7%. Газ сжиженный в баллонах подешевел на 22,7%, дизельное топливо - на 1,3%.

Уровень цен на услуги нотариуса, автострахование вырос по 5%, услуги здравоохранения - на 0,7%, посещение бани - на 0,6%, услуги кабельного телевидения - на 0,4%. Оплата за аренду жилья повысилась на 3,7%.

В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду снизились на 0,4%.