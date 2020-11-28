В Кокшетау реализованы крупномасштабные проекты по благоустройству города

Кокшетау. 27 ноября. Kazakhstan Today - Большое внимание в Акмолинской области уделяется развитию областного центра - города Кокшетау. Из года в год меняется не только его внешний облик, но и повышается качество жизни горожан, передает Kazakhstan Today.

Сегодня на брифинге в СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев, отмечая позитивные достижения областного центра, проинформировал о том, что вопросы качества дорог, теплоснабжения, системы образования и здравоохранения находят свое оперативное решение, проводятся работы по благоустройству внутридворовых территорий, идет активная застройка жилых домов, сообщает управление внутренней политики области.

В целом за 10 месяцев 2020 года в экономику города инвестировано порядка 60 млрд тенге. Это вдвое больше объемов инвестиций, чем 2 года назад. Масштабы таких работ связаны также и с проведением предстоящего Форума. Одним из ключевых объектов, где пройдут основные мероприятия Форума, является построенный новый Дворец детства и юношества "Болашак сарайы", ставший уже одной из достопримечательностей нашего города", - отметил Ермек Маржикпаев.

Совершенно новый и крупномасштабный проект для Кокшетау - обустройство набережной зоны вдоль озера Копа.

Глава региона отметил, что благодаря государственной поддержке кардинально меняется облик и инфраструктура всей территории набережной. Здесь появились современные спортивные площадки, детские игровые зоны, пешеходные и велодорожки, амфитеатр на 500 мест, зелёные аллеи, пирсы для катеров и катамаранов.

По нынешним планам строительство набережной ведется до улицы Кенесары, а это одна из окраин застройки многоэтажными домами. Соответственно, проект по обустройству прибрежной зоны будет продолжаться. Также построена первая очередь участка дороги большого проекта по строительству новой дорожной магистрали. Проделана огромная работа и по модернизации общественного транспорта. Проект реализуется в рамках государственно-частного партнерства. "Кокшетауский автобусный парк пополнился 16 современными пассажирскими автобусами, в прошлом году приобретено 44 единицы. Но это еще не все: к декабрю ожидаем порядка 30 автобусов. Все, что делается нами, направлено на улучшение жизни граждан, создание комфортных условий проживания", - резюмировал Ермек Маржикпаев.

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