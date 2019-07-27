В Комитете госдоходов рассказали об особенности декларирования товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде

Нур-Султан. 25 июля. Kazakhstan Today - Комитет государственных доходов Министерства финансов РК сообщил о возможности получения решений о классификации высокотехнологического многокомпонентного оборудования в соответствии с единой Товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что принятие решений о классификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, установлено статьей 21 Таможенного кодекса ЕАЭС и статьями 41,49-54 Кодекса Республики Казахстан "О таможенном деле в Республике Казахстан".

Принятие решений о классификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, допускается на следующие виды товаров: металлоконструкции из черных металлов, резервуары, цистерны 73 группы ТН ВЭД ЕАЭС; оборудование, механизмы, аппараты 84 и 85 групп ТН ВЭД ЕАЭС; железнодорожные вагоны и их части 86 группы ТН ВЭД ЕАЭС; тракторы, спецавтотехника 87 группы ТН ВЭД АЕЭС; летательные аппараты и их части 88 группы ТН ВЭД ЕАЭС; морские суда 89 группы ТН ВЭД ЕАЭС; приборы и устройства 90 группы ТН ВЭД ЕАЭС; сборные строительные конструкции 94 группы товаров. Конкретный перечень товаров, в отношении которых таможенными органами принимаются решения о классификации товаров, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, утвержден Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 3 апреля 2018 года № 45", - говорится в сообщении.

Основными преимуществами получения и применения решений о классификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, являются:

- возможность декларирования товара, ввозимого в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, ввоз которого предполагается различными товарными партиями в течение установленного периода времени, с указанием одного классификационного кода по ТН ВЭД ЕАЭС, соответствующему коду товара в комплектном или завершенном виде;

- возможность получения информации о коде товара по ТН ВЭД ЕАЭС заблаговременно до его перемещения;

- возможность ввоза товара отдельными компонентами в течение двух лет с возможностью продления срока подачи декларации на товары в отношении последнего компонента товара на 1 год;

- возможность внесения изменений в решение о классификации товара при изменении условий внешнеэкономической сделки, если такое изменение относится к товару или его отдельным компонентам, в отношении которых принято решение о классификации;

- упрощение и ускорение процедур таможенного декларирования и таможенного контроля.

При этом особенности таможенного декларирования товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, применяются при соблюдении следующих условий:

1) в отношении товаров выдано решение о классификации товаров;

2) декларантом компонентов товара является лицо, которому выдано решение о классификации товаров;

3) таможенное декларирование всех компонентов товара осуществляется одному таможенному органу;

4) компоненты товара ввозятся на таможенную территорию Евразийского экономического союза в адрес одного получателя.

Комитетом государственных доходов МФ РК за январь - июнь 2019 года принято 44 Решения о классификации товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде в отношении 29 УВЭД. Среднее рассмотрение заявлений составляет порядка 14 дней. Особенности декларирования товаров, поставляемых в несобранном или разобранном виде, в том числе в некомплектном или незавершенном виде, позволяют УВЭД значительно экономить финансовые средства и ускорять процесс производства", - отметили в комитете госдоходов.

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