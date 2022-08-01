В Нацбанке объяснили, почему тенге ослабевает по отношению к рублю

НУР-СУЛТАН. 31 ИЮЛЯ – О том, как формируется курс тенге по отношению к рублю и почему отечественная валюта ослабла, объяснил председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США", - прокомментировал Пирматов в ответе на депутатский запрос.
Как отмечает председатель Нацбанка РК, рынок тенге/рубль недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования, что связано с торговым дисбалансом между Россией и Казахстаном, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию в Российскую Федерацию за тенге. Этим обуславливается низкий спрос на тенге в РФ, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли.
Следовательно, текущее ослабление тенге по отношению к рублю происходит исключительно из-за значительного укрепления курса рубля по отношению к доллару США на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары, включая энергоресурсы, вкупе с существенным сокращением импорта", - добавил Пирматов.
Уточняется, что Национальный банк следует политике плавающего обменного курса, что исключает накапливание дисбалансов и одновременно позволяет сохранить золотовалютные резервы страны. Поэтому какие-либо манипуляции с курсом национальной валюты в целях воздействия на паритет с рублем или любой другой валютой исключены.
По вопросу скопившихся наличных российских рублей сообщаем, что Национальным банком совместно с Правительством для решения вопроса с накопленными рублями были внесены дополнения в действующий Указ по ограничению вывоза из страны инвалюты в сумме, превышающей 10 тысяч долларов США, предполагающие возможность разового вывоза наличных рублей для банков второго уровня. Так, постановлением Правительства разрешен вывоз наличных российских рублей до 31 августа 2022 года в пределах накопленного объема в кассах по состоянию на 1 июля 2022 года", - сообщил Галымжан Пирматов.