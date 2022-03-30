В Нацбанке рассказали, действительны ли банкноты номиналом 200 тенге

НУР-СУЛТАН. 30 МАРТА - Казахстан может торговать зерном и нефтью в обход России и санкций. Такое мнение озвучили сегодня эксперты в рамках дискуссии на площадке Expert Public Space, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По их мнению, российско-украинский конфликт и, как следствие, масштабные санкции в отношении России скажутся (и уже сказываются) на экономике Казахстана. В связи с этим важно спрогнозировать возможные варианты развития событий и их последствия для республики", - сообщает организатор дискуссии - Международный центр журналистики.

Одной из тем обсуждения стала авария на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) в результате шторма в Черном море по официальной версии. По трубопроводу КТК за рубеж через Россию отправляется около 80% добываемой нефти в Казахстане. По мнению экономиста Айдархана Кусаинова, не стоит преувеличивать проблему.





Ситуация неприятная, но она не приведет к падению рынка, для этого нет никаких оснований. И на наполнение госбюджета данная авария никак не повлияет. В данном случае ключевым фактором является то, что нефтяные доходы поступают не в бюджет напрямую, а в Национальный фонд. С этой точки зрения размер поступлений в бюджет определяет исключительно правительство. Более того, проблемы, связанные с нефтяными санкциями, не затронут Казахстан. Так как большая часть экспортируемой нефти не является казахстанской, она принадлежит крупным международным, в том числе американским, нефтедобывающим компаниям", - отметил эксперт.

Финансовый консультант Расул Рысмамбетов согласился с коллегой. По его мнению, авария на КТК временная и в краткосрочной перспективе не повлияет на финансовые возможности страны. В этой ситуации Рысмамбетов видит и плюсы. В последнее время Казахстан только экспортирует сырье. В долгосрочной перспективе возможные трудности могут стать хорошей возможностью для развития нефтехимии. Эксперт привел успешный пример Азербайджана.

Сергей Домнин, экономический обозреватель, несколько скорректировал мнение коллег. Он отметил: при том, что большая часть доходов от продажи нефти поступает в Нацфонд, существует экспортная таможенная пошлина от продажи нефти, которая напрямую направляется в бюджет. Примерная доля поступлений в бюджет составляет порядка 8-10%. Поэтому некоторые прямые последствия для бюджета Казахстана все же будут. Однако при существующей высокой цене на нефть, вероятно, речь идет скорее об упущенной прибыли.

Также эксперты оценили возможную ситуацию на мировом рынке пшеницы, где доля России и Украины составляла 30%, и как эта ситуация отразится на казахстанском рынке.

Айман Турсынкан, директор форсайтингового агентства EXIMAR, поддержала мнение Расула Рысмамбетова о возникшей возможности переработки казахстанской нефти. В Казахстане существует 3 крупных и 24 мини-нефтеперерабатывающих завода. Готовые перерабатывать нашу нефть, отвечающую международному качеству, вплоть до "Евро 4". Эксперт рекомендует за короткий период нарастить объемы внутреннего производства и обеспечить внутренний рынок достаточным количеством ГСМ хотя бы к полевым работам", - сообщается в пресс-релизе МЦЖ.





По ее мнению, проблемы, связанные с ЕАЭС, и санкции против России ставят под угрозу посевные и уборочные кампании в Казахстане. Но любой вызов содержит и угрозу, и возможность. В данной ситуации правительству необходимо рассматривать все меры комплексно. Очень важно создать экстренные рабочие группы по обмену данными между ведомствами.

К сожалению, правительство не предпринимает экстренных действий для предотвращения нехватки ГСМ в период предстоящей посевной кампании. Нехватка ГСМ в свою очередь приведет к удорожанию всего - от мяса до яиц. Поэтому министры сельского хозяйства и энергетики Карашукеев и Акчулаков уже сегодня должны сесть за стол переговоров и выработать совместную программу действий", - считает Турсынкан.

Эксперт отметила, что Казахстан потерял огромный объем экспорта зерна через черноморское направление в связи с разрушением Николаевского зернового терминала, который "прокачивал" 27 млн тонн зерна ежегодно. Из экспортируемых Казахстаном 7 млн тонн зерна 4 млн тонн реализовывалось через это направление.

Ситуация на зерновом рынке, где полностью упущена посевная на Украине и, возможно, полностью перекрыт экспорт российского зерна, может грозить голодом не только странам передней Азии, мусульманского мира и Африке, но и странам Европы", - отметила Айман.

О том, как не попасть под перекрестные санкции и не понести еще больший урон в сложившихся обстоятельствах, высказался Касымхан Каппаров, экономист, основатель Ekonomist.kz. Он отметил, что санкции - это серая территория и тут можно лишь соотносить ситуацию с Ираном. И все будет зависеть от того, насколько принципиальна позиция администрации Байдена к данному вопросу. Так как Россия является крупнейшим поставщиком по целому ряду ресурсов, то сложно что-либо прогнозировать. Казахстану нужно понимать, что если экономическая ситуация не улучшится, то большая часть бюджетных расходов будет идти из Нацфонда. Глобальная экономика в условиях санкций будет приводить в движение не спрос, а предложение. Поэтому, возможно, правительство Казахстана до конца года введет ряд ограничений на экспорт товаров, что мы наблюдаем уже сейчас.

Также эксперты обсудили: при каких условиях Казахстану грозят санкции и как нам безопасно торговать с Россией; сотрудничество в рамках ЕАЭС в условиях санкций: существует ли польза для Казахстана и нужно ли выходить из этого союза.

В завершение дискуссии эксперты озвучили рекомендации и пожелания по использованию сбережений казахстанцами.

Касымхан Каппаров озвучил простую тактику выживания в период сильной неопределенности. По его мнению, в условиях глобальной нестабильности лучше инвестировать не в активы, а в с собственное развитие и в развитие детей. Для обеспечения навыков желательно удаленной работы. Чтобы при наступлении очередного катаклизма был выбор и возможность реагировать и не зависеть от решений правительства.

Айдархан Кусаинов рекомендует казахстанцам успокоиться, не нагнетать ситуацию и продолжить жить как прежде.

Сергей Домнин считает, что казахстанцы достаточно рациональны и у каждого есть свои жизненные цели, на которые и стоит ориентировать свои расходы. Также он рекомендует вкладываться не только в материальные, но и в нематериальные ценности - здоровье и интеллект, навыки работы, в том числе удаленной и на английском языке.