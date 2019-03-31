В Нацбанке рассказали, в какие инструменты инвестированы средства ЕНПФ

Алматы. 30 марта. Kazakhstan Today - В Национальном банке РК рассказали, в какие инструменты инвестированы средства Единого накопительного инвестиционного фонда, передает Kazakhstan Today.

В соответствии со стратегией инвестирования пенсионных активов ЕНПФ в целях диверсификации инвестиционного портфеля, направленной на обеспечение сохранности и доходности, пенсионные активы инвестируются в различные виды финансовых инструментов по валютам, странам, секторам и эмитентам. По состоянию на 1 марта 2019 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 9 502,4 млрд тенге. Денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 432,6 млрд тенге или 67,7%, номинированные в иностранной валюте - 3069,8 млрд тенге или 32,3%", - сообщила пресс-служба Нацбанка.

При этом пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в тенге, инвестируется исключительно в рамках направлений, которые ежегодно одобряются Советом по управлению Национальным фондом РК.

В феврале 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 65,3 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе: ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 36,0 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,7% годовых; облигации Международной финансовой корпорации на сумму 9,3 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,9% годовых; облигации Евразийского банка развития на сумму 5,0 млрд тенге с доходностью 9,7% годовых; облигации Европейского банка реконструкции и развития на сумму 10,0 млрд тенге с доходностью, равной инфляции и премии в размере 1,0% годовых. Приобретены и облигации АО "Нурбанк" на сумму 5,0 млрд тенге с доходностью 10,9% годовых в рамках объявленной программы по обеспечению долгосрочной тенговой ликвидности на сумму 600 млрд тенге.

В финрегуляторе пояснили, что в рассматриваемом периоде свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов.

В феврале 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг произошло погашение основного долга на общую сумму 9,8 млрд тенге, в том числе: АО "Цеснабанк" на 4,7 млрд тенге; АО "Хоум Кредит Банк" на 5,0 млрд тенге; АО "Абди Компани" на сумму 0,04 млрд тенге (в соответствии с соглашением о реструктуризации задолженности).

В рассматриваемом периоде в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 5,8 млрд тенге.

Пенсионные активы ЕНПФ, номинированные в иностранной валюте, инвестируются в соответствии с общей структурой и стратегией инвестирования валютных активов, установленных Инвестиционной декларацией ЕНПФ.

В феврале 2019 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 223,0 млрд тенге. На указанный объем приобретены ГЦБ Правительства США со средневзвешенной доходностью 2,4% годовых.

В феврале 2019 года в соответствии со сроками, установленными в проспектах эмиссии ценных бумаг, произошло погашение основного долга на общую сумму 84,9 млрд тенге, в том числе: по государственным ценным бумагам США, номинированным в долларах США, на сумму 79,2 млрд тенге; по государственным ценным бумагам правительства РФ, номинированным в российских рублях, на сумму 5,7 млрд тенге.

В рассматриваемом периоде в рамках обратного выкупа произошло досрочное погашение основного долга по еврооблигациям АО "НУХ "КазАгро" на сумму 15,4 млрд тенге. Также осуществлена продажа части государственных ценных бумаг правительства Республики Азербайджан на сумму 1,7 млрд тенге ($4,5 млн) и депозитарных расписок АО "НАК "Казатомпром" на сумму 1,2 млрд тенге ($3,1 млн).

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