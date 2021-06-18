В Нур-Султане открылся ситуационный центр Биржевого комитета

НУР-СУЛТАН. 17 ИЮНЯ - В столице начал работу ситуационный центр Биржевого комитета при агентстве по защите и развитию конкуренции РК, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

В ходе презентации руководители крупнейших товарных бирж Казахстана представили результаты торгов бензином, битумом, малых партий коммунально-бытового угля, продажи которых через биржевые платформы впервые стартовали в 2021 году, сообщает пресс-служба премьер-министра.

Механизм продажи коммунально-бытового угля через товарные биржи позволил сократить число посредников и обеспечить региональным операторам прямой доступ к покупке угля напрямую у разрезов. Это позволит снизить конечную стоимость данного вида топлива для населения.

В открытии ситуационного центра принял участие заместитель премьер-министра РК Роман Скляр. Он отметил эффективность проделанной работы Биржевого комитета по запуску торгов ряда товаров и поставил задачу в короткие сроки решить вопросы дальнейшего совершенствования механизмов торговли, привлечения и обучения участников рынка. Открытие ситуационного центра также посетили министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, вице-министр энергетики Асет Магауов, представители отечественных и международных товарных бирж.

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