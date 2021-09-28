Система Orphus

В правительстве обсудили цены на социально значимые продукты питания

27.09.2021, 15:47 8425
В правительстве обсудили цены на социально значимые продукты питания
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - В правительстве прошло совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания под председательством премьер-министра Аскара Мамина, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В совещании приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы регионов, сообщает пресс-служба главы правительства. 
 

Вопрос сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева. Цены на продукты питания - это социально чувствительный вопрос. Правительство реализует комплекс мер антиинфляционного реагирования, в первую очередь, по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе АПК", - сказал А. Мамин. 

 
Неблагоприятные климатические условия в основных аграрных странах, в том числе РК, привели к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран. За 8 месяцев текущего года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,7%. 
 
В рамках мер антиинфляционного реагирования в 2021 году АО "НК "Продкорпорация" планирует закупить сельхозпродукцию на 87 млрд тенге. При этом перечень закупаемых культур расширен с 4 до 9: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, рапс, лен, соя, гречиха. Продукцию будут использовать для обеспечения внутреннего рынка, в том числе, для реализации мукомольным предприятиям, птицеводческим и животноводческим хозяйствам. 
 

Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, назначено 8 расследований. Выявлено 46 фактов превышения торговой надбавки и взимания вознаграждения на СЗПТ в городах Нур-Султан и Алматы, Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Главам этих регионов указали на необходимость срочно принять меры по привлечению к ответственности субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку". 

 
Мамин поручил акиматам и министерствам обеспечить своевременное и полное выполнение комплекса мер антиинфляционного реагирования. В связи с завершением сезона сбора урожая акиматам поручено ускорить выделение дополнительного финансирования по "оборотной схеме" и осуществить закуп ранее доведенных объемов продовольствия в региональные стабфонды. При этом поставлена задача обеспечить исполнение обязательств сельхозтоваропроизводителей перед АО "НК "Продкорпорация" по поставке зерна в рамках форвардного закупа.

 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

    Оснований для подорожания хлеба в Казахстане нет - Минсельхоз

    28.09.2021, 15:58 1837
    Оснований для подорожания хлеба в Казахстане нет - Минсельхоз
    Фото: из открытых источников
    НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане нет оснований для подорожания хлеба. Такое мнение озвучил сегодня на брифинге в СЦК директор департамента производства и переработки растениеводческой продукции Минсельхоза РК Азат Султанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Сейчас какого-то ажиотажного спроса на пшеницу или муку не наблюдается. Пшеница и мука есть в достаточном количестве на рынке. Уборка практически завершена, в закромах этот хлеб есть. Соответственно, перерабатывается в муку и в достаточном количестве поставляется хлебопекарным предприятиям", - рассказал Султанов.

     
    По его словам, в регионах цены на социальный хлеб остаются стабильными, а в случае их роста правительство прибегнет к мерам госрегулирования.
     

    Будут включены механизмы регулирования цен, стабилизации, в том числе путем отгрузки части объема зерна из резервов "Продкорпорации" мукомольным предприятиям для последующей передачи хлебопекарным предприятиям. В случае повышения цен на сырье для производства хлеба будут включаться меры со стороны правительства. Резкого роста цен на социальный хлеб не будет", - заверил представитель ведомства.


    Напомним, сегодня первый вице-министр сельского хозяйства заявил, что зерноуборочная кампания подходит к концу, общего объема зерна достаточно, чтобы закрыть внутренние потребности республики. При этом, по словам представителя Минсельхоза, зерна такого высокого качества в республике не было последние 5 лет. 

    Ранее сообщалось, что в Казахстане стоимость тонны пшеницы превысила 120 тыс. тенге. При этом аграрии озучили мнение, что цены на муку и хлеб будут расти. 
     

    За последние 5 лет такого качества зерна не было - Сапаров

    28.09.2021, 15:38 6292
    НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Первый вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров сегодня представил отчет по зерноуборочной кампании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     

    Уборочная кампания текущего года подходит к завершению. Год для агропромышленного комплекса страны выдался сложным. Трудности возникли из-за погодных явлений. Но, несмотря на это, уборка урожая началась своевременно. На сегодняшний день темпы уборки выше, чем в прошлом году, так как аграрии были обеспечены всеми необходимыми ресурсами: финансированием, ГСМ, техникой, запчастями, семенами, средствами защиты растений. Аномально засушливые условия наблюдаются не только в Казахстане, но и во всем мире, в том числе в мировых зерновых державах - Канаде, США, России", - сообщил вице-министр на брифинге в СЦК.

     
    По словам Сапарова, уборочные работы зерновых и зернобобовых должны завершиться на следующей неделе, если позволят погодные условия. На сегодня убрано 15,5 млн гектаров зерновых и зернобобовых культур (97,9%). Средняя урожайность составляет 9,7 центнера с гектара. Намолочено 15 млн тонн зерна, в том числе 11,7 млн тонн пшеницы. Прогнозируемый объем валового сбора зерновых и масличных, по данным акиматов областей, составит порядка 18 млн тонн, при средней урожайности 9,5 центнера с гектара. Планируемый объем валового сбора зерновых и зернобобовых культур составит порядка 16 млн тонн, при средней урожайности 10,1 центнера с гектара. Кроме того, в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,5 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,8 млн тонн. 
     

    Ожидаемого объема валового сбора зерна с учетом переходящих остатков полностью достаточно для обеспечения внутренней потребности республики", - резюмировал Сапаров. Он также отметил качество выращенной пшеницы. 

     

    Если говорить о качестве нового урожая, то за последние 5 лет такого качества зерна не было. Наблюдается значительный рост доли пшеницы с высоким содержанием клейковины". 

     

    Казахстан и Башкортостан обсуждают запуск прямого авиарейса Нур-Султан - Уфа

    28.09.2021, 15:00 2350
    НУР-СУЛТАН. 28 СЕНТЯБРЯ - Премьер-министр РК Аскар Мамин на встрече с главой Башкортостана Радием Хабировым обсудил состояние и перспективы взаимодействия стратегического партнерства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
     
    Аскар Мамин отметил существенный потенциал для наращивания сотрудничества Казахстана с Башкортостаном в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, энергетической сферах, АПК, промышленной кооперации и других отраслях, сообщила пресс-служба премьер-министра. 
     

    Рассматривается возможность открытия прямого авиасообщения между городами Нур-Султан и Уфа. Особое внимание в ходе переговоров уделено развитию межрегионального сотрудничества, а также взаимодействию по вопросам рационального использования и охраны ресурсов трансграничной реки Жайык (Урал)", - проинформировали в пресс-службе.

     
    Отмечается, что за январь - июль 2021 года объем товарооборота между Казахстаном и Башкортостаном вырос на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил порядка $200 млн. 
     
    Во встрече приняли участие первый заместитель премьер-министра Алихан Смаилов, министры индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов, торговли и интеграции Бахыт Султанов, экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики Магзум Мирзагалиев, сельского хозяйства Ербол Карашукеев и другие. 
     
    В рамках визита в Казахстан запланированы встречи Радия Хабирова с президентом РК Касым-Жомартом Токаевым, председателем сената парламента Мауленом Ашимбаевым, акимом Западно-Казахстанской области Гали Искалиевым, участие в Казахстанско-башкирском деловом форуме, посещение МФЦА и Офиса цифрового правительства.
     

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов