В правительстве обсудили цены на социально значимые продукты питания

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НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - В правительстве прошло совещание по вопросам цен на социально значимые продукты питания под председательством премьер-министра Аскара Мамина, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В совещании приняли участие руководители центральных государственных органов и акимы регионов, сообщает пресс-служба главы правительства.

Вопрос сдерживания роста цен на социально значимые продовольственные товары находится на особом контроле главы государства Касым-Жомарта Токаева. Цены на продукты питания - это социально чувствительный вопрос. Правительство реализует комплекс мер антиинфляционного реагирования, в первую очередь, по стабилизации цен на протяжении всей цепи формирования стоимости в секторе АПК", - сказал А. Мамин.

Неблагоприятные климатические условия в основных аграрных странах, в том числе РК, привели к снижению урожайности основных сельскохозяйственных культур. В этой связи наблюдается рост цен, а также повышенный спрос на сельхозпродукцию со стороны соседних стран. За 8 месяцев текущего года рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 9,7%.

В рамках мер антиинфляционного реагирования в 2021 году АО "НК "Продкорпорация" планирует закупить сельхозпродукцию на 87 млрд тенге. При этом перечень закупаемых культур расширен с 4 до 9: пшеница мягкая, пшеница твердая, ячмень, овес, подсолнечник, рапс, лен, соя, гречиха. Продукцию будут использовать для обеспечения внутреннего рынка, в том числе, для реализации мукомольным предприятиям, птицеводческим и животноводческим хозяйствам.

Агентство по защите и развитию конкуренции вынесло 68 уведомлений о снижении цен на социально значимые продовольственные товары, назначено 8 расследований. Выявлено 46 фактов превышения торговой надбавки и взимания вознаграждения на СЗПТ в городах Нур-Султан и Алматы, Костанайской, Карагандинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областях. Главам этих регионов указали на необходимость срочно принять меры по привлечению к ответственности субъектов торговли, превысивших предельную торговую надбавку".

Мамин поручил акиматам и министерствам обеспечить своевременное и полное выполнение комплекса мер антиинфляционного реагирования. В связи с завершением сезона сбора урожая акиматам поручено ускорить выделение дополнительного финансирования по "оборотной схеме" и осуществить закуп ранее доведенных объемов продовольствия в региональные стабфонды. При этом поставлена задача обеспечить исполнение обязательств сельхозтоваропроизводителей перед АО "НК "Продкорпорация" по поставке зерна в рамках форвардного закупа.





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