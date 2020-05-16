В проекты индустриальной зоны Алматы инвестировано 248 млрд тенге

Алматы. 15 мая. Kazakhstan Today - Сумма инвестиций в проекты индустриальной зоны Алматы составила 248 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы акима Алматы, на сегодняшний день в индустриальной зоне мегаполиса реализовано 12 проектов.

На стадии реализации еще 46 проектов, из них 10 планируется запустить в текущем году, 23 - в следующем. Общая сумма инвестиций всех 58 проектов порядка 248 млрд тенге. Будет создано 8,5 тыс. рабочих мест для высококлассных специалистов в сфере пищевой и медицинской промышленности, логистики, строительства и автомобилестроения", - сообщили в ведомстве.

В частности, строится завод энергоэффективных архитектурных фасадов. Предприятие наладило выпуск высококачественных энергосберегающих ПВХ и алюминиевых профильных конструкций. Мощность - 475 тыс. квадратных метров в год. Стоимость проекта - 3,8 млрд тенге. Создается 80 рабочих мест.

На автосборочном заводе Hyundai Trans Kazakhstan, первый этап которого стартовал в конце прошлого года, будут выпускать 45 тыс. автомобилей в год. 75% объема планируется реализовать в Казахстане, 25% - в странах ближнего зарубежья. Запуск второго этапа запланирован на осень текущего года. Будут открыты покрасочный, сварочный и другие производственные автоматизированные линии. При этом предприятие будет наращивать долю локализации, доведя ее в течение 5 лет до 50% на одну модель в совокупности. Общая стоимость проекта составляет 25 млрд тенге. Здесь будет создано 700 рабочих мест.

Аким Алматы Бактыжан Сагинтаев подчеркнул, что для индустриализации Алматы нужно создавать высокотехнологичные производства, где будут открываться высокооплачиваемые рабочие места для высококвалифицированных специалистов.

Такие проекты станут основой новой экономической модели роста, которая позволит Алматы стать конкурентоспособным среди развитых городов мира. В этом главная цель структурного маневра экономики. Развитие экспортных производств и расширение присутствия наших производителей в мировой экономике высоких технологий позволит диверсифицировать экономику города", - отметил глава мегаполиса.

В рамках мер по обеспечению продовольственной безопасности в индустриальной зоне реализован проект тепличного комплекса. Налажено производство овощей мощностью 7,2 тыс. тонн продукции. На проекте стоимостью 7,8 млрд тенге создано порядка 185 рабочих мест. В производстве используется система капельного орошения с автоматической подачей удобрений и минералов.

Также в кластере пищевой промышленности открыт мясоперерабатывающий завод с полным производственным циклом. На предприятии мощностью 3,5 тыс. тонн выпускается более 100 наименований колбасных изделий. Создано 250 рабочих мест.

В ходе рабочего объезда аким Алматы посетил также завод АО "Келет" по производству оборудования для водоснабжения, отопления и вентиляции, в том числе газовых котлов и водяных насосов. Количество рабочих мест - 230, во время карантина работают 190 человек. Здесь также налажен выпуск дезинфекционных кабин.

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