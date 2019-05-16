В "Самрук-Казына" прокомментировали ограничение на акции KMG Kashagan B.V. в Нидерландах

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - По сообщению ФНБ "Самрук-Казына", текущее управление "КМГ "Кашаган Б.В." осуществляется в обычном режиме, передает Kazakhstan Today.

7 мая 2019 года апелляционный суд Амстердама оставил в силе решение районного суда города Амстердама от 5 января 2018 года о сохранении ограничения, наложенного на 50% акций ЧКОО "КМГ "Кашаган Б.В." , принадлежащих АО "ФНБ "Самрук-Казына". Ограничение наложено в рамках судебного процесса по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. против Республики Казахстан", - напомнили в пресс-службе фонда

В компании отметили, что ЧКОО "КМГ "Кашаган Б.В." и "Самрук-Казына" не являются участниками арбитражного процесса по делу Стати против Республики Казахстан, "в связи с чем попытки истцов удовлетворения требований за счет невиновных лиц не обоснованы, а судебные решения о наложении ограничения ошибочны", - заявили в "Самрук-Казына".

Вместе с тем в пресс-службе подчеркнули, что "решение апелляционного суда Амстердама не несет каких-либо дополнительных ограничений прав Фонда".

Фонд как акционер сохраняет все свои права голоса по данным акциям и текущее управление ЧКОО "КМГ "Кашаган Б.В." осуществляется в обычном режиме", - заключили в пресс-службе.

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