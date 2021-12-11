В Северо-Казахстанской области производят биоэтанол

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Биоэтанол работает. В этом году порядка 4 тыс. тонн произведено. На будущий год будет больше. У нас три вида продукции производится. Это глубокая переработка зерна, крахмал, клейковина. Порядка 6 тыс. тонн клейковины и свыше 10 тыс. крахмала. На будущее конечно же объемы будут больше. Мы планировали производить до 20 тыс. тонн биоэтанола", - сообщил на брифинге в СЦК аким региона Кумар Аксакалов.
Аким пояснил, что биоэтанол - это продукт, который добавляется в горюче-смазочные материалы, тем самым увеличивается октановое число и уменьшается количество выбросов в атмосферу.
Сейчас наши нефтехимические заводы применяют метанол. Мы предлагаем вместо метанола применять биоэтанол, который существенно снизит выбросы в экологию. Решение этого вопроса - это наш вклад в целом в климатические проблемы, которые сейчас активно обсуждаются во всем мире. Применение биоэтанола сегодня законодательно утверждено во многих странах", - сказал Кумар Аксакалов.
Ранее сообщалось, что в РК в 2019 году были введены новые мощности по переработке растениеводческой продукции, на 450 тыс. тонн переработки сырья. Появились новые направления переработки сельхозпродукции, такие как глубокая переработка пшеницы для получения крахмала, глютена, кормопродуктов и биоэтанола.