В Туркестане началось строительство международного аэропорта

Туркестан. 19 мая. Kazakhstan Today - В ходе визита премьер-министра РК Аскара Мамина в Туркестан состоялась церемония заложения фундамента нового международного аэропорта, передает Kazakhstan Today.

Международный аэропорт расположится в 16 километрах от областного центра. На площади 900 гектаров планируется строительство терминала, взлетно-посадочной полосы и других объектов. Ожидается, что аэропорт будет введен в эксплуатацию в декабре 2020 года, сообщили в пресс-службе акима региона.

В акимате уточнили, что строительство аэропорта будет вестись турецкими инвесторами. Застройщиком выбрана турецкая компания АО "Ида Иншаат Санайи Ве Тиджарет Аноним Ширкети". По словам главы компании Хусейна Арслана, терминал будет способен обслуживать 250 человек в час на международных и внутренних рейсах.

Вместе с тем к строительству аэропорта привлекут лучших казахстанских и зарубежных экспертов. Планируется использовать новые достижения строительной индустрии, отметили в пресс-службе.

Аскар Мамин отметил важность события и необходимость своевременного ввода в эксплуатацию объектов международного значения.

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