В январе 2019 года инфляция в Казахстане составила 0,5%

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана предоставил информацию об инфляции и инфляционных ожиданиях в январе 2019 года, передает Kazakhstan Today.

По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан, в январе 2019 года инфляция составила 0,5% (в январе 2018 года - 0,6%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 5,2% и находится внутри целевого коридора Национального банка на конец 2019 года 4-6%. В структуре инфляции цены в годовом выражении повысились на продовольственные товары на 5,8%, на непродовольственные товары и платные услуги - на 6,4% и 3,4%, соответственно.

В январе 2019 года инфляционные ожидания населения снизились. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 4,7%, достигнув минимума за весь период опросов, сообщает пресс-служба Нацбанка.

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