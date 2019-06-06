Валовые международные резервы Казахстана за год снизились почти на 14%

Нур-Султан. 5 июня. Kazakhstan Today - Валовые международные резервы страны снизились почти на 14% за год, передает Kazakhstan Today.

На конец апреля текущего года валовые международные резервы РК снизились сразу на 13,6% за год и составили $27,1 млрд. В аналогичном периоде прошлого года показатель составлял $31,3 млрд, при увеличении на 5,2%, пишет Finprom.kz .

Заместитель директора департамента монетарных операций Национального банка РК Иван Сердюк отмечает, что уменьшение резервов в первом квартале 2019 года объясняется следующими причинами: преимущественно снижением средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах в Национальном банке, погашением внешних обязательств, в том числе обслуживанием внешнего долга правительства.

Размер корреспондентских счетов, учитываемых в составе золотовалютных резервов, может варьироваться, поскольку банки и другие клиенты осуществляют переводы между счетами Национального банка и другими зарубежными банками. Снижение средств в иностранной валюте на корреспондентских счетах в Национальном банке также может происходить из-за дедолларизации вкладов клиентов банков.

На конец апреля 2019 года в структуре международных резервов преобладает золото, доля которого составила 55,9% (годом ранее - лишь 42,5%). За год сумма увеличилась на 13,7%, с $13,3 млрд до $15,1 млрд. Активы в СКВ, в свою очередь, снизились на 33,7% за год, с $18 млрд до $11,9 млрд, их доля составила 44,1%.

С 2011 года Национальный банк реализует право преимущественной покупки золота у отечественных производителей. За этот период золотые запасы увеличились более чем в три раза. Национальным банком было выкуплено около 254 тонн аффинированного золота: только с начала года порядка 19,2 тонны.

В условиях турбулентности на сырьевых рынках, в частности, цен на нефть, геополитической неопределённости и волатильности на мировых финансовых рынках возрастает значимость золота как безопасного средства сбережения в долгосрочной перспективе.

В первом квартале текущего года чистая покупка золота центральными банками достигла 145,5 тонны - на 68% больше, чем в предыдущем году (86,7 тонны). Это самый высокий объём чистых закупок за первый квартал с 2013 года (179,1 тонны), значительно превышающий пятилетнее квартальное среднее значение в 129,2 тонны.

Активы Нацфонда на конец апреля составили $59,3 млрд - на 2,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года ($58,1 млрд).

В аналогичном периоде после 2014 и до 2019 года наблюдалось снижение активов. За последние пять лет активы Нацфонда снизились на 19,4% год к году.

Напомним, в середине мая Нацбанк РК проинформировал, что объем валовых международных резервов Национального банка является достаточным для обеспечения макроэкономической стабильности в части обслуживания внешнего долга и импорта товаров и услуг.

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