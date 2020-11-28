Власти Костанайской области назвали главный проект перерабатывающей отрасли

Как заявил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте РК, отвечая на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о развитии переработки продукции костанайских аграриев, в области введен в эксплуатацию ряд проектов в сфере переработки продукции АПК.
В рамках двух пятилеток программы индустриализации мы ввели в сфере переработки сельхозпродукции 50 проектов. 7 из них - по переработке молочной продукции. Сегодня в том же Нур-Султане известны наши бренды "ДЕП", "Новый день", "Село Лесное", они продаются в хорошем объеме. 11 мясоперерабатывающих комплексов, цехов, заводов, мини-заводов и, конечно, 11 мельниц: цифровые большие мельницы, такие как "Бест-Костанай", "Пионер люкс", "Саламат" и другие. Продукты переработки покупают такие страны, как Россия, Китай, Иран, Афганистан, Узбекистан", - отметил Мухамбетов.
В то же время, он назвал самым важным проектом строительство завода по глубокой переработке зерна.
Есть проект по глубокой переработке зерна, выпуску крахмала, глютена. Сегодня работаем с иностранным инвестором, есть и местные инициаторы - ТОО "Олжа-Агро", - сообщил Мухамбетов.
В этом году государственной поддержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур и животноводства в Костанайской области. На развитие АПК направлено 38,4 миллиарда тенге с ростом на 15,3%. Потребность населения по основной группе продуктов питания обеспечивается за счёт собственного производства. Перерабатывающими предприятиями произведено товарной продукции на 202 миллиарда тенге с ростом на 24%.
При этом увеличилось производство сливочного масла на 19%, сыров и творога на 44%, молока и сливок на 49%, колбасных изделий на 10%, консервов на 84%, муки на 18%, круп - на 27%. Зафиксирован рост производства мяса на 6,3% и молока на 1,7%. С начала года в 4 раза вырос экспорт растительного масла, на 20% - муки. Экспортировано 800 тысяч тонн зерновых культур, 572 тысячи тонн муки.
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