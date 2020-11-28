Власти Костанайской области назвали главный проект перерабатывающей отрасли

Костанай. 26 ноября. Kazakhstan Today - Власти Костанайской области назвали главным проектом перерабатывающей отрасли запуск завода по глубокой переработке зерна, передает Kazakhstan Today.

Как заявил аким Костанайской области Архимед Мухамбетов на брифинге службы центральных коммуникаций при президенте РК, отвечая на вопрос корреспондента Kazakhstan Today о развитии переработки продукции костанайских аграриев, в области введен в эксплуатацию ряд проектов в сфере переработки продукции АПК.

В рамках двух пятилеток программы индустриализации мы ввели в сфере переработки сельхозпродукции 50 проектов. 7 из них - по переработке молочной продукции. Сегодня в том же Нур-Султане известны наши бренды "ДЕП", "Новый день", "Село Лесное", они продаются в хорошем объеме. 11 мясоперерабатывающих комплексов, цехов, заводов, мини-заводов и, конечно, 11 мельниц: цифровые большие мельницы, такие как "Бест-Костанай", "Пионер люкс", "Саламат" и другие. Продукты переработки покупают такие страны, как Россия, Китай, Иран, Афганистан, Узбекистан", - отметил Мухамбетов.

В то же время, он назвал самым важным проектом строительство завода по глубокой переработке зерна.

Есть проект по глубокой переработке зерна, выпуску крахмала, глютена. Сегодня работаем с иностранным инвестором, есть и местные инициаторы - ТОО "Олжа-Агро", - сообщил Мухамбетов.

В этом году государственной поддержкой охвачен практически весь цикл производства основных сельскохозяйственных культур и животноводства в Костанайской области. На развитие АПК направлено 38,4 миллиарда тенге с ростом на 15,3%. Потребность населения по основной группе продуктов питания обеспечивается за счёт собственного производства. Перерабатывающими предприятиями произведено товарной продукции на 202 миллиарда тенге с ростом на 24%.

При этом увеличилось производство сливочного масла на 19%, сыров и творога на 44%, молока и сливок на 49%, колбасных изделий на 10%, консервов на 84%, муки на 18%, круп - на 27%. Зафиксирован рост производства мяса на 6,3% и молока на 1,7%. С начала года в 4 раза вырос экспорт растительного масла, на 20% - муки. Экспортировано 800 тысяч тонн зерновых культур, 572 тысячи тонн муки.

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