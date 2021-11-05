Вопросы выхода из пандемии и организации труда в РК обсудили представители Минтруда с международными специалистами

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов и директор бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева провели онлайн-переговоры, в ходе которых были рассмотрены планы по сотрудничеству в проведении Национального диалога по выходу из пандемии, модернизации системы инспекции труда, разработке Социального кодекса и по проекту "Партнёрство в сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В начале своего выступления Акмади Сарбасов отметил, что взаимодействие с МОТ имеет большое значение для Казахстана: за годы сотрудничества были ратифицированы 24 конвенции МОТ, обязательства по которым имплементированы в законодательство страны, а на данный момент ведется работа по присоединению к конвенции "О работе на условиях неполного рабочего времени".

Он сообщил, что для приведения законодательства РК в соответствие с международными нормами в мае 2020 года был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда".

Первый вице-министр также отметил, что вопрос модернизации системы инспекции труда будет прорабатываться в рамках плана действий по обеспечению безопасного труда в РК до 2025 года, с учетом требований ратифицированных Казахстаном конвенций МОТ.

Акмади Сарбасов поблагодарил экспертов МОТ за комментарии и рекомендации по вопросу использования международных норм социального обеспечения в концепции Социального кодекса РК, а также за проведенную работу по анализу мер, принятых Казахстаном в период пандемии COVID-19 в социально-трудовой, экономической сферах и в системе здравоохранения.

Проведение экспресс-диагностики по занятости позволило как определить политические меры реагирования на рынок труда, так и более детально проанализировать существующие проблемы. А экспресс-диагностика по соцзащите дала возможность рассмотреть принятые меры, оценить их результативность в плане гарантии доходов работников и определенных социально незащищенных групп с тем, чтобы определить действия, способствующие расширению охвата программ социальной защиты", - резюмировал спикер.

В завершение выступления первый вице-министр поблагодарил МОТ за длительное и плодотворное сотрудничество с Казахстаном, отметил важность возобновления сотрудничества по проекту "Партнёрство в сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств", а также дальнейшей совместной работы по совершенствованию социально-трудовой политики, обеспечению социальной справедливости и достойного труда в соответствии со стандартами МОТ.