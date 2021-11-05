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Вопросы выхода из пандемии и организации труда в РК обсудили представители Минтруда с международными специалистами

04.11.2021, 16:10 42850
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Первый вице-министр труда и социальной защиты населения РК Акмади Сарбасов и директор бюро Международной организации труда для стран Восточной Европы и Центральной Азии Ольга Кулаева провели онлайн-переговоры, в ходе которых были рассмотрены планы по сотрудничеству в проведении Национального диалога по выходу из пандемии, модернизации системы инспекции труда, разработке Социального кодекса и по проекту "Партнёрство в сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В начале своего выступления Акмади Сарбасов отметил, что взаимодействие с МОТ имеет большое значение для Казахстана: за годы сотрудничества были ратифицированы 24 конвенции МОТ, обязательства по которым имплементированы в законодательство страны, а на данный момент ведется работа по присоединению к конвенции "О работе на условиях неполного рабочего времени".
 
Он сообщил, что для приведения законодательства РК в соответствие с международными нормами в мае 2020 года был принят закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам труда".
 
Первый вице-министр также отметил, что вопрос модернизации системы инспекции труда будет прорабатываться в рамках плана действий по обеспечению безопасного труда в РК до 2025 года, с учетом требований ратифицированных Казахстаном конвенций МОТ.
 
Акмади Сарбасов поблагодарил экспертов МОТ за комментарии и рекомендации по вопросу использования международных норм социального обеспечения в концепции Социального кодекса РК, а также за проведенную работу по анализу мер, принятых Казахстаном в период пандемии COVID-19 в социально-трудовой, экономической сферах и в системе здравоохранения.
 

Проведение экспресс-диагностики по занятости позволило как определить политические меры реагирования на рынок труда, так и более детально проанализировать существующие проблемы. А экспресс-диагностика по соцзащите дала возможность рассмотреть принятые меры, оценить их результативность в плане гарантии доходов работников и определенных социально незащищенных групп с тем, чтобы определить действия, способствующие расширению охвата программ социальной защиты", - резюмировал спикер.

 
В завершение выступления первый вице-министр поблагодарил МОТ за длительное и плодотворное сотрудничество с Казахстаном, отметил важность возобновления сотрудничества по проекту "Партнёрство в сфере занятости молодежи Содружества Независимых Государств", а также дальнейшей совместной работы по совершенствованию социально-трудовой политики, обеспечению социальной справедливости и достойного труда в соответствии со стандартами МОТ.
 

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Евразийский банк развития выпустил социальные облигации на 20 млрд тенге

05.11.2021, 18:09 2458
МОСКВА. 5 НОЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно разместил дебютный выпуск трехлетних социальных облигаций на сумму 20 млрд тенге с купоном 10,6%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Размещение состоялось на площадках АО "Казахстанская фондовая биржа" (KASE) и Astana International Exchange (AIX). Выпуск вызвал большой интерес со стороны инвесторов - совокупный спрос на обеих биржах составил 30 млрд тенге. Организатором облигационного выпуска выступил Halyk Global Markets, дочерняя организация Halyk Group.
 
ЕАБР является пионером в реализации проектов устойчивого развития в ЕАЭС и данный выпуск впервые одновременно листингован на обеих биржах. Выпуск будет верифицирован в соответствии с принципами социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA), что будет подтверждено независимым заключением аккредитованного агентства. 
 

В соответствии с новой Стратегией ЕАБР, утвержденной советом в июле текущего года, банк ставит задачу развивать рынок "зеленых" и социальных инвестиций в регионе. На сегодняшний день доля ESG-проектов в портфеле ЕАБР составляет 15%, а объем ESG-инвестиций в регион составил более 700 млн долларов. Большинство проектов по линии ESG реализованы на территории Республики Казахстан, с этим и связано решение провести дебютные сделки по выпуску "зеленых" и социальных облигаций на KASE и AIX. Так, в сентябре текущего года Банк успешно закрыл свою дебютную сделку по размещению "зеленых" облигаций на KASE, сегодня мы закрыли сделку по облигациям под проекты, имеющие высокое социальное значение", - отметил председатель правления ЕАБР Николай Подгузов.

 
ЕАБР намерен продолжить финансирование проектов в области "зеленой" энергетики, социально значимых проектов в сфере здравоохранения и оказать содействие развитию транспортных коридоров в государствах-участниках ЕАБР. В феврале этого года банк подписал Меморандум с Министерством здравоохранения Республики Казахстан, направленный на сотрудничество в части достижения индикаторов Государственной программы развития здравоохранения на 2020 - 2025 года. По ряду проектов подписаны мандатные соглашения о финансировании строительства и эксплуатации многопрофильных больниц. 
 
Один из ключевых рассматриваемых проектов ЕАБР - это реконструкция и расширение магистрального водовода Астрахань - Мангышлак, социальная направленность которого заключается в улучшении водоснабжения населения западного региона Казахстана и обеспечении питьевой водой Курмангазинского, Исатайского и Жылыойского районов Атырауской области, а также для города Жанаозена и Бейнеуского, Мангистауского, Каракиянского и Тупкараганского районов Мангистауской области, где водовод является единственным централизованным источником подачи воды.
 

В Казахстане отмечен аномальный рост энергопотребления из-за "серых" майнеров

05.11.2021, 17:42 1189
В Казахстане отмечен аномальный рост энергопотребления из-за "серых" майнеров
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Казахстане отмечается аномальный рост энергопотребления. Причиной стали серые майнеры, сообщил на брифинге в СЦК первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Если брать исторические данные, то у нас энергопотребление за последние годы растет на 1-2 процента в год. Но за 10 месяцев текущего года мы отмечаем аномальный рост, который составляет порядка 8 процентов. Здесь речь идет о 1000-1200 мегаватт электроэнергии", - сказал Журебеков.

 
По словам вице-министра, такой рост потребления электроэнергии связан с потреблением со стороны майнеров. Сейчас в Казахстане насчитывается около 50 майнинговых дата-центров, которые законно оформлены.
 

Есть так называемые серые майнеры, это теневые субъекты, которые подключились в обход закона. Их доля на рынке растет с каждым месяцем. Мы знаем этому способствует также закрытие майнинговых ферм властями в КНР и многие из них перекочевали к нам в страну. Соответственно это влияет на наш баланс электроэнергии", - отметил Мурат Журебеков.

 
По словам сапикера, для того чтобы произвести 1000-1200 мегаватт понадобится около пяти лет и около 1,5 миллиардов долларов.
 

Мы не можем просто наблюдать, как серые майнеры потребляют данную электроэнергию и способствуют возникновению дефицита в нашей стране", - заявил вице-министр энергетики.

 
Он сообщил, что в часы пик идут перетоки электроэнергии из России. 
 

Энергосистема Казахстана предусматривает перетоки из России к нам и от нас в Россию. Мы не называем это импортом, мы называем это энергоперетоками. Работа с "Интер РАО" ведется, это стандартная отраслевая практика, так же как КТЖ работает на постоянной основе с РЖД, АО "КазТрансГаз" и "Газпромом". В часы пик у нас идет переток из России в Казахстан. Мы часы пик закрываем, поскольку увеличенное потребление со стороны майнеров влияет на наши резервы, которые необходимы для каких-то аварийных работ и другого выбытия электроэнергии. Они съедают эти резервные мощности и мы этот недостаток обеспечиваем за счет перетоков", - добавил первый вице-министр.

 
Он отметил, что это не повлияет на тарифы для казахстанцев. 
 

Отдельные цены на период следующего года, на период дефицита мы не обсуждаем. У нас есть текущие перетоки, есть установленная цена, приемлемая для обеих сторон. И в рамках этого ценового коридора мы и ведем переговоры", - сказал вице-министр.

 
Также он сообщил, что Казахстану не грозит дефицит электроэнергии.
 

Мы дефицита не видим. Наша энергосистема работает стабильно. Но нам необходимо принимать срочные меры для того, чтобы снизить потребление со стороны серых майнеров, иначе это действительно влияет на нашу энергобезопасность", - сказал Журебеков.

 
 

В Казахстане планируется строительство второй цепи линии электропередачи между тремя западными областями

05.11.2021, 17:07 4780
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Министр национальной экономики Асет Иргалиев в ходе пресс-конференции в СЦК по реализации национальных проектов по устойчивому экономическому росту, развитию регионов и бизнеса заявил о том, что в Казахстане планируется строительство второй цепи линии электропередачи (220 кВ) между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

До 2025 года планируется ввод 5 404 МВт дополнительных мощностей, в том числе 2400 МВт мощностей ВИЭ, 1400 МВт - парогазовых установок и 1604 МВт за счет модернизации существующих электростанций", - сообщил министр нацэкономики. 

 
По его словам, также планируется строительство второй цепи линии электропередачи (220 кВ) между Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областями.
 

В результате принятых мер, доля электроэнергии от ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии достигнет 6%. Запуск проектов обеспечит покрытие потребности экономики в электрической энергии до 120 млрд кВт-ч", - отметил Иргалиев. 

 
Как сообщалось ранее, в Казахстане резко выросло потребление электроэнергии - за три квартала текущего года производство электроэнергии в РК составило 83,6 млрд кВт-ч - на 7,7% больше, чем годом ранее.
 

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