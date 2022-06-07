Впервые с момента создания авиакомпания Qazaq Air достигла самоокупаемости

Фото: flyqazaq.com

НУР-СУЛТАН. 6 ИЮНЯ - Седьмой год подряд авиакомпания Qazaq Air демонстрирует рекордный рост собственного пассажиропотока, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 2021 году авиакомпания перевезла 570 тысяч человек, что на 32% больше 2020 года. Маршрутная сеть авиакомпании включает 20 направлений, сообщает пресс-служба компании.

Доход авиакомпании за отчетный период вырос на 67% по сравнению с 2020 годом и составил 12,7 млрд тенге. Согласно утвержденной аудированной финансовой отчетности за 2021 год показатель EBITDA достиг 472 млн тенге, что подтверждает самостоятельное покрытие авиакомпанией всех денежных расходов за счет получаемой выручки.

Таким образом, в 2021 году завершен трехлетний цикл бизнес-трансформации авиакомпании Qazaq Air по выводу на самоокупаемость. Ключевые реализованные проекты - сертификация собственной базы по техническому обслуживанию и перерегистрация флота в Казахстане, а также запуск новой маршрутной сети с хабом в Нур-Султане с обслуживанием социально значимых субсидируемых и пригранично-международных авиамаршрутов.

В 2021 году авиакомпания Qazaq Air в очередной раз успешно подтвердила соответствие международному стандарту производственной безопасности IOSA и является официальным членом ИАТА.