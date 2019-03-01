Вступило в силу решение суда о ликвидации "Эксимбанка"

Алматы. 17 января. Kazakhstan Today - 16 января 2019 года Алматинский городской суд оставил без удовлетворения жалобу АО "Казахтелеком" на решение Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы от 28 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан", передает Kazakhstan Today.





"Таким образом, решение СМЭС от 28 ноября 2018 года о принудительной ликвидации АО "Эксимбанк Казахстан" 16 января 2019 года вступило в законную силу", - отметили в пресс-службе Национального банка РК.

Финрегулятор напомнил, что физические лица и индивидуальные предприниматели имеют право на возмещение денег, размещенных во вкладах, на текущих счетах и платежных карточках в АО "Эксимбанк Казахстан". Возмещение будет выплачиваться из денежных средств АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" (КФГД) в пределах суммы остатка вклада, денег на банковском счете или на платежной карточке с учетом накопленного вознаграждения, но не более максимальной суммы гарантии по депозитам: 10 миллионов тенге – по депозитам в национальной валюте; 5 миллионов тенге – по депозитам в иностранной валюте; 15 миллионов тенге – по депозитам одного вкладчика, размещенным в АО "Эксимбанк Казахстан" одновременно в тенге и в иностранной валюте (не более эквивалента 5 миллионов тенге – по депозиту в иностранной валюте).





Вознаграждение будет возмещаться в пределах суммы капитализированного вознаграждения по состоянию на 16 января 2019 года (выплаченного на депозитные счета, включая вклады, банковские счета или платежные карточки). Возмещение по депозитам в иностранной валюте выплачивается в тенге. Для расчета суммы возмещения применяется рыночный обменный курс на 16 января 2019 года.





В соответствии с законом Республики Казахстан "Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан" гарантийное возмещение по депозитам от имени КФГД будет выплачиваться через АО "Казпочта".





КФГД за счет средств специального резерва обеспечит АО "Казпочта" денежными средствами для выплаты возмещения вкладчикам АО "Эксимбанк Казахстан" в размере 248,9 миллиона тенге для выплаты всем 361 вкладчику банка.





Прием заявлений вкладчиков АО "Эксимбанк Казахстан" и выплата возмещения будут проходить в течение шести месяцев – с 4 февраля по 4 августа 2019 года. До 4 февраля филиалы и отделения АО "Казпочта" не вправе принимать заявления вкладчиков ликвидируемого АО "Эксимбанк Казахстан", рассматривать их и выплачивать возмещение.





Вкладчики, которые не обратятся в АО "Казпочта" до 4 августа 2019 года, после завершения действия агентского соглашения вправе получить возмещение, подав соответствующее заявление непосредственно в КФГД.





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