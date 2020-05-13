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Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - ВВП Казахстана с начала года снизился на 0,2%. Об этом на селекторном заседании правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

По итогам января - апреля текущего года производство товаров выросло на 5,8%. В то же время производство услуг сократилось на 4%. В результате чего ВВП в целом снизился на 0,2%.

Как отметил министр нацэкономики, снижение в секторе услуг обусловлено ограничениями в связи с принятыми карантинными мерами. Годовая инфляция составила 6,8%.

Рост в производственном секторе обеспечен за счет увеличения производства в обрабатывающей промышленности на 7%, горнодобывающей промышленности - на 6%, строительстве - на 5,5% и сельском хозяйстве - на 2,2%.

Вместе с тем в секторе услуг снизились объемы услуг в транспорте на 11%, торговле - на 8,9%, административном обслуживании - на 4%, операциях с недвижимым имуществом - на 2,7%. В то же время услуги связи увеличились на 9,6% за январь - апрель.

Если рассматривать апрель в отдельности (карантинный месяц), то в апреле текущего года по сравнению с апрелем 2019 года сектор услуг снизился на 17,5%. В частности, услуги торговли и транспорта снизились на треть, административное обслуживание - на 22,5% и операции с недвижимым имуществом - на 9,9% в апреле текущего года по сравнению с апрелем прошлого года. Такое снижение обусловлено ограничительными карантинными мерами", - сказал Даленов.

Внешнеторговый оборот за отчетный период составил $21 млрд. Экспорт увеличился на 4,2%, до $13,9 млрд, при этом импорт снизился до $7,1 млрд. Обеспечено увеличение положительного сальдо торгового баланса на 9% по сравнению с 1 кварталом прошлого года.

Промышленное производство увеличилось на 5,9%. Рост отмечается в 15 регионах. Снижение зафиксировано лишь в Кызылординской области. Наибольшее увеличение показали Костанайская (на 15,4%) и Атырауская (на 14,2%) области. Выпуск обрабатывающей промышленности растет. Рост составил 7 %.

Сохранились высокие темпы роста в машиностроении (рост на 25,4%), фармацевтике (на 24,2%), производстве стройматериалов (на 15,6%) и легкой промышленности (на 13,9%). В разрезе регионов высокий рост отмечается в Костанайской (на 24%), Кызылординской (на 20,2%) и Туркестанской (на 17,2%) областях", - сообщил министр нацэкономики.

Снижение произошло только в Жамбылской и Актюбинской областях. По инвестициям в основной капитал 13 регионов показали рост. Наибольшее увеличение отмечается в Туркестанской и Акмолинской областях, а также в городе Нур-Султане.

Снижение зафиксировано в 4 регионах. Это Атырауская и Кызылординская области, города Шымкент и Алматы. Поскольку доля данных регионов высокая, это отразилось на общем объеме инвестиций.

Как подчеркнул Даленов, инвестиции в основной капитал замедлились до 0,9%. Строительство увеличилось на 5,5%. В 13 регионах наблюдается рост. Динамичными темпами ведутся работы в Туркестанской и Карагандинской областях.

В 4 регионах сократились строительные работы. Это Актюбинская и Кызылординская области, города Шымкент и Нур-Султан.

При этом активно растет производство отечественных строительных материалов. Их выпуск увеличился на 15,6%.

С начала года введено в эксплуатацию 3,1 млн квадратных метров жилья. 10 регионов показали положительный рост. Наибольший рост зафиксирован в Алматинской и Жамбылской областях. Снижение отмечается в 7 регионах", - проинформировал министр.

Вместе с тем выпуск в сельском хозяйстве вырос на 2,2%. В 15 регионах отмечается положительная динамика.

На фоне защитных карантинных мер все регионы показали снижение в торговле, где основная доля приходится на МСБ. В транспорте снижение отмечается в 14 регионах. Снижение в основном связано с низким уровнем пассажироперевозок", - отметил он.

Общая ситуация по 8 экономическим показателям - по обработке, сельскому хозяйству, строительству, вводу жилья, транспорту, торговле, инвестициям, инфляции выглядит следующим образом.

В 10 регионах наблюдается хорошая динамика. Лишь по 2-3 показателям из 8 отмечается снижение, соответственно по остальным показателям - рост.

В Кызылординской области и Шымкенте зафиксировано снижение по 5 показателям. Это по строительству, вводу жилья, транспорту, торговле и инвестициям в основной капитал.

По информации пресс-службы премьер-министра РК, с учетом новых мер по финансированию и кредитованию, а также мер по восстановлению экономической активности центральным и местным исполнительным органам необходимо сконцентрироваться на следующих аспектах:

обеспечение восстановления экономической активности с учетом постепенного смягчения карантинных мер;

активизация строительных работ с увеличением казахстанского содержания в рамках программ "Нурлы жер", "Нурлы жол" и "Дорожная карта занятости";

мониторинг цен на социально значимые продтовары для принятия соответствующих мер в целях недопущения роста цен;

ускоренный отбор и мониторинг проектов в рамках программ "Дорожная карта бизнеса - 2025" и "Экономика простых вещей";

стимулирование производства через механизмы оффтейк-контрактов в обрабатывающей промышленности и форвардных сделок в АПК.

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