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Вывоз российских рублей из Казахстана разрешили банкам

25.07.2022, 17:02 18901
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление, которое разрешает банкам второго уровня вывозить наличные российские рубли из страны, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Разрешить банкам второго уровня до 31 августа 2022 года вывоз из Республики Казахстан наличных российских рублей в пределах накопленного объема в кассах данных на 23.59 1 июля 2022 года", - сообщается в тексте документа. 

 
Напомним, что в марте президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан", запрещающий вывоз наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент $10 000. 
 
Как сообщалось ранее, председатель Национального банка Галымжан Пирматов отмечал, что в течение июня произошло значительное укрепление рубля ко всем валютам, в первую очередь к доллару США. 
 

Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в РФ мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы вкупе с сокращением импорта. Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление на фоне высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта", - сообщил он. 

 

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В Минсельхозе прокомментировали ситуацию на рынке сахара

26.07.2022, 14:08 5736
В Минсельхозе прокомментировали ситуацию на рынке сахара
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - На брифинге в СЦК министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев рассказал о текущей ситуации на рынке сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам прошлого года обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составила 42%, из которых 191 тысяча тонн, или 35%, составил тростниковый сахар, 36 тысяч тонн, или 7%, - свекловичный сахар. Хочу отметить, что благодаря мерам государственной поддержки обеспеченность за счет собственного производства за год выросла на 17%, со 139 до 227 тысяч тонн. В текущем году ожидается производство порядка 44 тысяч тонн свекловичного сахара и 225 тысяч тонн тростникового сахара. Таким образом, самообеспеченость прогнозируется на уровне 49% (269 тысяч тонн)", - сказал глава МСХ. 

 
Он сообщил, что в настоящее время в стране функционируют 4 сахарных завода общей суточной мощностью 2,4 тысячи тонн тростника и 8,7 тысячи тонн сахарной свеклы. При этом из-за недостаточности сырья загруженность заводов остается на низком уровне.
 
Основной причиной снижения урожая сахарной свеклы является сокращение посевных площадей. Так, если в постсоветское время площади под сахарной свеклой составляли 85 тысяч га, то к 2014 году площадь сахарной свеклы в стране резко сократилась - до 1,2 тысячи гектаров. 
 
Анализ себестоимости показал, что без субсидий производство сахарной свеклы является нерентабельным, а рентабельность производства сахарной свеклы обеспечивается лишь благодаря действующим субсидиям.
 

Как известно, начиная с марта потребность внутреннего рынка обеспечивается за счет производства сахара из тростникового сырца и импорта белого сахара в рамках тарифной льготы. На сегодняшний день из выделенных объемов квот на беспошлинный ввоз сахара белого и тростникового сахара-сырца распределены 250 тысяч тонн, из них 110,9 тысячи тонн сырца и 139,1 тысячи тонн сахара. Процедура по распределению оставшихся объемов квоты в размере 100 тысяч тонн находится на стадии завершения. На сегодняшний день участниками внешнеторговой деятельности в рамках квоты на территорию Казахстан завезено 138,3 тысячи тонн, или 55,3%, в том числе 99,2 тысячи тонн тростникового сахара-сырца и 39,1 тысячи тонн сахара белого", - проинформировал министр.

 
По его словам, в соответствии с введенными поправками в правила распределения квоты проводится работа по аннулированию неосвоенных квот. Так, по предварительным данным, объем аннулированной квоты составит порядка 27 тысячи тонн, который в последующем планируется распределить между производителями сахаросодержащей продукции, что позволит одновременно стабилизировать цены на сахаросодержащую продукцию за счет освобождения от уплаты пошлин на сахар, а также не допускать снижения загруженности перерабатывающих предприятий. Данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.
 
Таким образом, всего за 4 месяца из выделенной квоты:
 
- из 71,4 тысячи тонн сахара трейдерскими компаниями освоено 23,9 тысячи тонн, или 33,5%;
 
- из 110,9 тысячи тонн тростникового сырца сахарными заводами освоено 99 тысяч тонн, или 89%;
 
- из 48,7 тысячи тонн сахара индустриальными потребителями освоено 17 тысяч тонн, или 35%;
 
- из 19 тысяч тонн сахара Продкорпорацией освоено 5,5 тысячи тонн, или 29%. 
 
Одной из причин длительного освоения квоты являются проблемы, связанные с логистикой, возникшие из-за текущей геополитической ситуации в соседних странах. Если ранее при традиционном импорте из РФ и РБ сроки поставки сахара белого составляли от 4 до 10 календарных дней, то в настоящее время после принятия РФ мер по введению запрета на вывоз сахара сроки доставки сахара из третьих стран доходят до 90 дней.
 
В настоящее время импорт сахара и сырца осуществляется из Бразилии и Индии, которые являются крупнейшими производителями тростника в мире с объемом производства порядка 800 млн тонн, или порядка 60% от мирового производства.
 
Нарушены все ранее устоявшиеся логистические связи, что привело к удлинению логистики и сроков поставки сахара и сырца в Казахстан.
 

Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Так, отмечается удорожание стоимости тростникового сырца на бирже, транспортных затрат, а также затрат на переработку", - отметил Карашукеев. 

 

На сегодняшний день заводы отпускают сахар по 450 тенге за кг. При этом стоимость сахара с учетом 15-процентной торговой надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора должна составляет порядка 595-600 тенге/кг. При этом в рамках мер по стабилизации цен стабфондами регионов осуществляется реализация сахара по низкой цене. Это приводит к ажиотажному закупу сахара. При этом отмечается реализация сахара СПК регионов по цене ниже себестоимости. К примеру, в Павлодарской области стабфондом реализуется сахар по 416 тенге за кг при закупочной цене 448 тенге, Кызылординской - по 370 тенге при цене закупа 450 тенге за кг. Алматинская область реализует по 276 тенге за кг, Актюбинская - по 363 тенге за кг, Мангистауская - по 400 тенге за кг. Указанные действия со стороны акиматов приводят к возникновению ажиотажного спроса и социальной напряженности", - пояснил глава МСХ.

 
При этом министр отметил, что на внутреннем рынке имеется достаточный объем сахара по коммерческой цене, который реализуется в условиях рыночной экономики.
 

В целом баланс сахара по республике показывает положительное сальдо. С января текущего года отечественными сахарными заводами произведено порядка 120 тысяч тонн сахара из тростникового сырца, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы на начало июля составили 27,8 тысячи тонн, до конца месяца прогнозируется производство 37 тысяч тонн сахара. Импорт в рамках квоты составит 33,3 тысячи тонн. Так, всего наличие сахара на внутреннем рынке составит 98,1 тысячи тонн при потребности 69,8 тысячи тонн. Таким образом, обеспеченность рынка составит порядка 140%", - уточнил он.

 
Министр отметил, в августе прогнозируемая потребность составит также 69,8 тысячи тонн, что является максимальным объемом потребления.
 
Переходящий остаток сахара по республике на начало августа составит 35,1 тысячи тонн, импорт белого сахара ожидается на уровне 42,2 тысячи тонн.
 
По данным сахзаводов, планируется производство порядка 41 тысячи тонн сахара.
 
Общий запас сахара по республике с учетом запасов МИО составит 118 тысяч тонн с обеспеченностью рынка на 169%. 
 
В свою очередь глава Минторговли Бахыт Султанов отметил, что стоит задача увеличить производство сахара из отечественного сырья, тем самым снизить импортозависимость.
 
В качестве мер он назвал максимальную обеспеченность отечественных сахарных заводов сырьем из Индии и Бразилии. 
 
При полноценном развитии отрасли и с ростом объемов производства будет обеспечен продовольственный пояс, не будет перебоев, снизятся риски дефицита и роста стоимости сахара. Учитывая это, важно наладить эффективную производственно-сбытовую цепочку участников и создать современную торговую инфраструктуру.
 

МСХ РК прогнозирует урожай пшеницы на уровне 13-13,5 млн тонн

26.07.2022, 12:46 7146
МСХ РК прогнозирует урожай пшеницы на уровне 13-13,5 млн тонн
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев на брифинге в СЦК озвучил прогноз урожая пшеницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас в этом году прогноз составляет на уровне 13-13,5 млн тонн по пшенице. По сравнению с прошлым годом урожай будет больше на 15-20%, на уровне среднегодовых объемов за последние пять лет", - сказал Ербол Карашукеев.

 
Он отметил, что в целом Казахстан ежегодно производит 12-12,5 млн тонн пшеницы, на внутреннее потребление идет 6 млн тонн. Остальной объем в виде зерна и муки экспортируется.
 

В новом маркетинговом году мы ожидаем экспорт на среднегодовых уровнях", - уточнил Ербол Карашукеев.

 

Авиарейсы по маршруту Нур-Султан - Жезказган увеличат в два раза

25.07.2022, 11:38 24621
ЖЕЗКАЗГАН. 25 ИЮЛЯ - Авиакомпания АО "Qazaq Air" сообщила, что увеличивает количество выполняемых полетов по маршруту Нур-Султан - Жезказган с 3 до 7 рейсов в неделю с 15 августа, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В связи с многочисленными обращениями граждан и акимата Улытауской области, а также в рамках реализации поручения первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра по развитию авиасообщения Улытауской области Комитетом гражданской авиации проведена работа с авиакомпанией АО "Qazaq Air".
 

Авиакомпания АО "Qazaq Air" сообщила, что увеличивает количество выполняемых полетов по маршруту Нур-Султан - Жезказган с 3 до 7 рейсов в неделю с 15 августа. Тем самым авиасообщение между областным центром созданной по указу президента Улытауской области со столицей Казахстана будет увеличено более чем в два раза, что будет способствовать дальнейшему развитию экономического и туристического потенциала региона", - сообщили в Комитете гражданской авиации РК.

 
В настоящее время КГА продолжается работа по повышению транспортной доступности Улытауской области с другими регионами Казахстана, добавили в пресс-службе.
 

МИИР: строительство БАКАД на 60% разгрузит улицы Алматы

25.07.2022, 11:26 25191
МИИР: строительство БАКАД на 60% разгрузит улицы Алматы
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 25 ИЮЛЯ - В рамках инспектирования дорожных объектов строительства республиканского значения вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Алмаз Идырысов посетил Большую алматинскую кольцевую дорогу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По расчетам специалистов, строительство Большой алматинской кольцевой дороги разгрузит улицы мегаполиса на 60% и улучшит экологическую обстановку. В соответствии с условиями договора срок завершения работ запланирован на 2023 год, проинформировали в МИИР.
 
Общая протяженность автодороги Iа технической категории составляет 66 километров. Реализацию проекта БАКАД осуществляет турецко-корейский консорциумом "Алсим Аларко - Макйол - СК Экоплан - Корея Экспрессвэй". 
 

В первую очередь целью строительства БАКАД является разгрузка улиц города от транзитного транспорта. При проектировании данного проекта учитывалось мнение алматинцев. БАКАД строится для удобства граждан. В настоящее время ведутся полномасштабные работы на всей протяженности. Своевременное и качественное выполнение работ на особом контроле нашего министерства", - отметил вице-министр.


 
В ходе рабочей поездки Алмаз Идырысов дал ряд поручений первому заместителю акима Алматинской области Лаззату Турлашову и напомнил об ответственности акимата за дороги местного значения. Вице-министр отметил важность поддержания высокого темпа строительства с целью завершения основных работ до конца текущего года.
 
В ведомстве отметили, что на всем протяжении кольцевой дороги будет применена система динамического взвешивания (WIM). Данная технология позволит измерить вес и габариты транспорта без необходимости полной остановки. Принимая во внимание, что основными пользователями БАКАД будут большегрузные транзитные транспортные средства, внедрение автоматизированной системы измерения позволит значительно увеличить срок эксплуатации автодороги. 
 
Сообщается, что в настоящее время на строительной площадке задействованы порядка 1652 человек персонала и 541 единица техники. Земляные работы выполнены на протяжении 51 километра, устроено 52 километра нижнего слоя и 10 километров верхнего слоя покрытия щебеночно-мастичного асфальтобетона (ЩМА).
 

Применение в проекте ЩМА обусловлено его превосходными экспуатационными характеристиками и износостойкостью. В мировой практике его используют на дорогах с интенсивным движением в качестве прочного дорожного покрытия. Вместе с тем ЩМА доказал свою эффективность против колейности, особенно в жаркий летний сезон" - разъяснили в пресс-службе.

 
Помимо этого, на 96% выполнены работы по возведению мостов. Вынесено 179 штук сетей электро- и газоснабжения. Также устроено 106 водопропускных труб.

Напомним, растущий поток транспорта является одним из текущих вызовов развития мегаполиса. Заторы в городе образуются 470 тысячами городских и 230 тысячами въезжающих машин.
 

Участники международных перевозок освобождены от утилизационного сбора за седельные тягачи

25.07.2022, 10:51 26296
Участники международных перевозок освобождены от утилизационного сбора за седельные тягачи
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮЛЯ - Правительство Республики Казахстан приняло постановление от 18 июля, которое предусматривает изменения в части порядка выдачи сертификата о внесении утилизационного платежа с применением коэффициента "0" в отношении седельных тягачей, участвующих в международных перевозках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Для применения коэффициента "0" производителям и (или) импортерам седельных тягачей, которые планируется использовать для международных перевозок, необходимо подать заявку в личном кабинете на сайте recycle.kz, указать, что седельный тягач участвует в международных перевозках, и скачать сертификат о внесении утилизационного платежа (далее - СВУП), где будет сумма, равная 0 (ноль) тенге", - сообщает пресс-служба АО "Жасыл даму".

 
В ведомстве пояснили, что в течение 3 месяцев с даты получения СВУП владельцу седельного тягача необходимо обратиться в уполномоченные органы для постановки транспортного средства на регистрационный учет и получения карточки допуска на международные перевозки. Проверка наличия карточки допуска на международные перевозки АО "Жасыл даму" будет осуществляться путем взаимодействия с уполномоченными государственными органами без участия владельца.
 

Данные поправки вступают в силу по истечении 10 календарных дней после официального опубликования постановление правительства РК. На сегодняшний день АО "Жасыл даму" проведены необходимые технические и организационные мероприятия", - добавили в пресс-службе.

 

Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Кыран"

24.07.2022, 20:46 37116
Токаев наградил короля Саудовской Аравии орденом "Алтын Кыран"
Фото: telegram/БОРТ №1
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев наградил короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой Казахстана - орденом " Алтын Кыран", передает KAZAKHSTAN TODAY.

За большой вклад в укрепление дружбы и партнерства между Казахстаном и Саудовской Аравией президент Касым-Жомарт Токаев наградил короля Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда высшей государственной наградой нашей страны - орденом «Алтын Кыран»", - сообщает пресс-служба Акорды


В рамках программы официального визита президента Касым-Жомарта Токаева в Джидду состоялась торжественная церемония передачи ордена саудовской стороне.
 

Президент РК встретился с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии

24.07.2022, 20:40 37496
Президент РК встретился с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев провел встречу с управляющим Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии Ясиром Аль-Румайяном, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Главе государства была представлена информация о деятельности Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF), одного из крупнейших суверенных фондов благосостояния в мире. Управляющий фондом Ясир Аль-Румайян рассказал о реализуемых проектах в различных секторах экономики", - информирует пресс-служба Акорды.

 
Президент Казахстана отметил, что наше государство заинтересовано в осуществлении взаимовыгодного сотрудничества в различных областях, предложив наладить тесное взаимодействие между Инвестиционным фондом Саудовской Аравии и АО "Самрук-Казына", а также АО "НУХ "Байтерек" для реализации проектов, представляющих общий интерес.
 
Фонд, как и другие саудовские компании, приглашен принять участие в крупных инвестиционных проектах нефтехимической промышленности, в области развития зеленой энергетики, металлургическом и горнодобывающем секторах, глубокой переработки сельскохозяйственной продукции.
 

Глава государства провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии

24.07.2022, 20:35 35031
Глава государства провел встречи с руководителями крупнейших компаний Саудовской Аравии
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮЛЯ - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев провел личные встречи с рядом крупнейших саудовских предпринимателей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В частности, президент побеседовал с председателем правления холдинговой группы Ajlan & Bros Holding Group Аджланом бен Абдельазизом Аль-Аджланом и с председателем совета директоров компании Acwa Power Мухаммадом Абунайяном", - сообщает пресс-служба Акорды

 
Один из крупнейших конгломератов Королевства Саудовской Аравии и Ближнего Востока Ajlan & Bros Holding Group выразил предметную заинтересованность в инвестировании в Казахстан. В настоящее время холдингом прорабатывается производственный проект в сфере сельского хозяйства в Алматинской области.
 
На встрече с Мухаммадом Абунайяном были обсуждены вопросы развития альтернативных источников энергии. Президент сообщил, что наша страна к 2030 году планирует производить 30% энергии из ВИЭ, и пригласил Acwa Power реализовать совместные проекты в области производства зеленого водорода в Казахстане.
 

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