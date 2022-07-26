Вывоз российских рублей из Казахстана разрешили банкам

НУР-СУЛТАН. 26 ИЮЛЯ - На брифинге в СЦК министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев рассказал о текущей ситуации на рынке сахара, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По итогам прошлого года обеспеченность внутреннего рынка за счет собственного производства составила 42%, из которых 191 тысяча тонн, или 35%, составил тростниковый сахар, 36 тысяч тонн, или 7%, - свекловичный сахар. Хочу отметить, что благодаря мерам государственной поддержки обеспеченность за счет собственного производства за год выросла на 17%, со 139 до 227 тысяч тонн. В текущем году ожидается производство порядка 44 тысяч тонн свекловичного сахара и 225 тысяч тонн тростникового сахара. Таким образом, самообеспеченость прогнозируется на уровне 49% (269 тысяч тонн)", - сказал глава МСХ.

Он сообщил, что в настоящее время в стране функционируют 4 сахарных завода общей суточной мощностью 2,4 тысячи тонн тростника и 8,7 тысячи тонн сахарной свеклы. При этом из-за недостаточности сырья загруженность заводов остается на низком уровне.

Основной причиной снижения урожая сахарной свеклы является сокращение посевных площадей. Так, если в постсоветское время площади под сахарной свеклой составляли 85 тысяч га, то к 2014 году площадь сахарной свеклы в стране резко сократилась - до 1,2 тысячи гектаров.

Анализ себестоимости показал, что без субсидий производство сахарной свеклы является нерентабельным, а рентабельность производства сахарной свеклы обеспечивается лишь благодаря действующим субсидиям.

Как известно, начиная с марта потребность внутреннего рынка обеспечивается за счет производства сахара из тростникового сырца и импорта белого сахара в рамках тарифной льготы. На сегодняшний день из выделенных объемов квот на беспошлинный ввоз сахара белого и тростникового сахара-сырца распределены 250 тысяч тонн, из них 110,9 тысячи тонн сырца и 139,1 тысячи тонн сахара. Процедура по распределению оставшихся объемов квоты в размере 100 тысяч тонн находится на стадии завершения. На сегодняшний день участниками внешнеторговой деятельности в рамках квоты на территорию Казахстан завезено 138,3 тысячи тонн, или 55,3%, в том числе 99,2 тысячи тонн тростникового сахара-сырца и 39,1 тысячи тонн сахара белого", - проинформировал министр.

По его словам, в соответствии с введенными поправками в правила распределения квоты проводится работа по аннулированию неосвоенных квот. Так, по предварительным данным, объем аннулированной квоты составит порядка 27 тысячи тонн, который в последующем планируется распределить между производителями сахаросодержащей продукции, что позволит одновременно стабилизировать цены на сахаросодержащую продукцию за счет освобождения от уплаты пошлин на сахар, а также не допускать снижения загруженности перерабатывающих предприятий. Данный вопрос будет вынесен на ближайшее заседание межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях.

Таким образом, всего за 4 месяца из выделенной квоты:

- из 71,4 тысячи тонн сахара трейдерскими компаниями освоено 23,9 тысячи тонн, или 33,5%;

- из 110,9 тысячи тонн тростникового сырца сахарными заводами освоено 99 тысяч тонн, или 89%;

- из 48,7 тысячи тонн сахара индустриальными потребителями освоено 17 тысяч тонн, или 35%;

- из 19 тысяч тонн сахара Продкорпорацией освоено 5,5 тысячи тонн, или 29%.

Одной из причин длительного освоения квоты являются проблемы, связанные с логистикой, возникшие из-за текущей геополитической ситуации в соседних странах. Если ранее при традиционном импорте из РФ и РБ сроки поставки сахара белого составляли от 4 до 10 календарных дней, то в настоящее время после принятия РФ мер по введению запрета на вывоз сахара сроки доставки сахара из третьих стран доходят до 90 дней.

В настоящее время импорт сахара и сырца осуществляется из Бразилии и Индии, которые являются крупнейшими производителями тростника в мире с объемом производства порядка 800 млн тонн, или порядка 60% от мирового производства.

Нарушены все ранее устоявшиеся логистические связи, что привело к удлинению логистики и сроков поставки сахара и сырца в Казахстан.

Сложившаяся ситуация также привела к росту цен на сахар. Так, отмечается удорожание стоимости тростникового сырца на бирже, транспортных затрат, а также затрат на переработку", - отметил Карашукеев.

На сегодняшний день заводы отпускают сахар по 450 тенге за кг. При этом стоимость сахара с учетом 15-процентной торговой надбавки у оптового и 15% у розничного реализатора должна составляет порядка 595-600 тенге/кг. При этом в рамках мер по стабилизации цен стабфондами регионов осуществляется реализация сахара по низкой цене. Это приводит к ажиотажному закупу сахара. При этом отмечается реализация сахара СПК регионов по цене ниже себестоимости. К примеру, в Павлодарской области стабфондом реализуется сахар по 416 тенге за кг при закупочной цене 448 тенге, Кызылординской - по 370 тенге при цене закупа 450 тенге за кг. Алматинская область реализует по 276 тенге за кг, Актюбинская - по 363 тенге за кг, Мангистауская - по 400 тенге за кг. Указанные действия со стороны акиматов приводят к возникновению ажиотажного спроса и социальной напряженности", - пояснил глава МСХ.

При этом министр отметил, что на внутреннем рынке имеется достаточный объем сахара по коммерческой цене, который реализуется в условиях рыночной экономики.

В целом баланс сахара по республике показывает положительное сальдо. С января текущего года отечественными сахарными заводами произведено порядка 120 тысяч тонн сахара из тростникового сырца, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Запасы на начало июля составили 27,8 тысячи тонн, до конца месяца прогнозируется производство 37 тысяч тонн сахара. Импорт в рамках квоты составит 33,3 тысячи тонн. Так, всего наличие сахара на внутреннем рынке составит 98,1 тысячи тонн при потребности 69,8 тысячи тонн. Таким образом, обеспеченность рынка составит порядка 140%", - уточнил он.

Министр отметил, в августе прогнозируемая потребность составит также 69,8 тысячи тонн, что является максимальным объемом потребления.

Переходящий остаток сахара по республике на начало августа составит 35,1 тысячи тонн, импорт белого сахара ожидается на уровне 42,2 тысячи тонн.

По данным сахзаводов, планируется производство порядка 41 тысячи тонн сахара.

Общий запас сахара по республике с учетом запасов МИО составит 118 тысяч тонн с обеспеченностью рынка на 169%.

В свою очередь глава Минторговли Бахыт Султанов отметил, что стоит задача увеличить производство сахара из отечественного сырья, тем самым снизить импортозависимость.

В качестве мер он назвал максимальную обеспеченность отечественных сахарных заводов сырьем из Индии и Бразилии.

При полноценном развитии отрасли и с ростом объемов производства будет обеспечен продовольственный пояс, не будет перебоев, снизятся риски дефицита и роста стоимости сахара. Учитывая это, важно наладить эффективную производственно-сбытовую цепочку участников и создать современную торговую инфраструктуру.