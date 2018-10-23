За 9 месяцев 2018 года размер начисленного инвестдохода ЕНПФ составил 663,1 млрд тенге

Алматы. 23 октября. Kazakhstan Today - Национальный банк представил краткий обзор инвестиционной деятельности по пенсионным активам ЕНПФ за сентябрь 2018 года, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 1 октября 2018 года объем портфеля пенсионных активов ЕНПФ составил 8 895,1 млрд тенге, в том числе денежные средства и финансовые инструменты, номинированные в тенге, составили 6 143,1 млрд тенге или 69,1%, номинированные в иностранной валюте - 2 752,0 млрд тенге или 30,9%, сообщает пресс-служба финансового регулятора.

В сентябре 2018 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в тенге, составил 55,4 млрд тенге (без учета инвестиций в инструменты денежного рынка), в том числе: приобретены ГЦБ Министерства финансов РК на сумму 26 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 8,5% годовых; приобретены облигации банков второго уровня на общую сумму 29,4 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 12,00% годовых в рамках объявленной программы по финансированию банков второго уровня РК для поддержки экономики на сумму 200 млрд тенге.

"В рассматриваемом периоде свободные денежные средства в тенге также размещались в краткосрочные инструменты денежного рынка. При этом данные инвестиции не являются стратегической целью инвестирования и осуществляются в рамках управления текущей ликвидностью для поддержания доходности пенсионных активов", - уточнили в пресс-службе Нацбанка.

В сентябре 2018 года в соответствии со сроком, установленным в проспекте эмиссии ценных бумаг, АО "AMF Group" произвел погашение основного долга по облигациям на сумму 0,7 млрд тенге.

Также, по инициативе банков второго уровня, в соответствии с условиями, установленными в договорах банковского вклада, произведены досрочные частичные погашения основного долга по депозитам на общую сумму 9,9 млрд тенге.

Продаж ценных бумаг в отчетном периоде не было.

В сентябре 2018 года объем инвестирования пенсионных активов, номинированных в иностранной валюте, составил 94,6 млрд тенге, в том числе: приобретены краткосрочные государственные ценные бумаги США на сумму 78,7 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 2,3% годовых; приобретены долгосрочные государственные ценные бумаги Мексики, номинированные в долларах США, на сумму 7,2 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,3% годовых; облигации иностранных эмитентов квазигосударственного сектора Китая, номинированные в долларах США, на общую сумму 8,7 млрд тенге со средневзвешенной доходностью 4,2% годовых.

В рамках инвестиций, осуществленных в ценные бумаги эмитентов развивающихся стран, были приобретены еврооблигации двух эмитентов квазигосударственного сектора Китая, имеющих минимальный кредитный рейтинг на уровне "А+", что соответствует кредитным рейтингам инвестиционного уровня. Эмитенты указанных ценных бумаг на 100% контролируются государством.

Доля приобретения каждого выпуска еврооблигаций является незначительной и составляет от 0,2% до 1,9% от объема в обращении каждого выпуска. Вышеуказанные выпуски еврооблигаций входят в популярный и наиболее реплицируемый крупными инвестиционными фондами индекс облигаций развивающихся стран EMBIG (Emerging Markets Bond Index Global), отслеживаемый компанией JPMorgan, отмечается в сообщении.

В сентябре 2018 года в соответствии с установленными сроками осуществлено погашение основного долга по ГЦБ правительства США на сумму 69,1 млрд тенге, а также осуществлена продажа ГЦБ правительства США на сумму 24,3 млрд тенге.

Также осуществлена продажа еврооблигаций AKBANK TAS на сумму 1,0 млрд тенге.

"За 9 месяцев 2018 года размер начисленного инвестиционного дохода составил 663,1 млрд тенге. При этом по состоянию на 1 октября 2018 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев (с октября 2017 года по сентябрь 2018 года) для вкладчиков (получателей) ЕНПФ составила 9,0% при инфляции в размере 6,1%. Таким образом, за последние 12 месяцев реальная доходность по пенсионным активам ЕНПФ составила 2,9%", - резюмировали в Нацбанке.

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