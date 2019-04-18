Заместителем председателя правления БРК избрана Сандугаш Кенжебаева

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Нур-Султан. 17 апреля. Kazakhstan Today - Заместителем председателя правления Банка развития Казахстана избрана Сандугаш Кенжебаева, передает Kazakhstan Today.

Заместителем председателя правления АО "Банк развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек") избрана Сандугаш Кенжебаева, ранее занимавшая должность управляющего директора БРК. Соответствующее решение было принято советом директоров банка 10 апреля текущего года", - сообщили в службе по связям с общественностью БРК.

В качестве члена правления БРК Кенжебаева была представлена на заседании данного исполнительного органа 16 апреля.

В новой должности она будет курировать вопросы управления рисками, развития информационных технологий, бизнес-процессов, а также методологии и моделирования.

Кенжебаева работает в БРК с января 2008 года, занимала должности фронт-менеджера, кредитного аналитика, главного фронт-менеджера, заместителя руководителя Проектной дирекции, руководителя Проектной дирекции, старшего банкира Дирекции по работе с клиентами.

В январе 2017 года Кенжебаева была приглашена в АО "Евразийский банк развития" на позицию исполнительного директора, а с декабря 2017 года вернулась в БРК на позицию управляющего директора.

Кенжебаева родилась 1 апреля 1975 года. В 1996 году закончила Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова (бывший Институт народного хозяйства), факультет "Финансы и кредит", по специальности "организация банковского дела". Имеет большой опыт работы в банковской сфере, начав профессиональную деятельность стажером в ОАО "Туран банк".

До прихода в БРК в период с 1997 по 2008 годы Кенжебаева работала в Агентстве РК по статистике, АО "Нурбанк", АО "Астана-Финанс".

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