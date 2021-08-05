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Запрет на ввоз и производство пластика планируют рассмотреть страны ЕАЭС

04.08.2021 7345
НУР-СУЛТАН. 4 АВГУСТА - Евразийская экономическая комиссия намерена рассмотреть вопрос о поэтапном запрете на ввоз и производство пластика на территории стран ЕАЭС, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Стратегию-2025 действительно заложено изучение вопроса о поэтапном запрете на ввоз и производство одноразового пластика. До конца 2023 года блок министра по промышленности и агропромышленного комплекса Артака Камаляна подготовит социально-экономический анализ целесообразности введения такого запрета. Это поможет, в случае необходимости, сформировать единую программу, предусматривающую поэтапный переход на альтернативные виды упаковки и бытовых материалов. В настоящее время вопрос прорабатывается на экспертном уровне с привлечением научных кругов стран Союза. Также мы планируем использовать опыт наших экологов, в связи с чем приглашаем всех заинтересованных к диалогу и совместной работе", - сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина. 

 

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