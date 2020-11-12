Заседание Евразийского межправсовета состоится 4 декабря в Москве

Москва. 11 ноября. Kazakhstan Today - Помощница председателя коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина в ходе брифинга рассказала о сроках и форматах проведения высшего Евразийского экономического совета и Евразийского межправительственного совета, передает Kazakhstan Today.

По словам Малкиной, Евразийский межправсовет по приглашению российской стороны планируется провести очно в Москве 4 декабря.

В повестке межправсовета - вопросы стратегии до 2025 года, утверждение перечней изъятий и ограничений на внутреннем рынке Союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах, а также обеспечение функционирования единого рынка услуг в сфере строительства", - пояснила она.

Малкина также добавила, что высший Евразийский экономический совет запланирован на конец этого года. В настоящее время сторонами обсуждается предложение белорусской стороны о формате и точной дате его проведения.

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