Прием документов для присуждения стипендии "Болашак" стартует 23 мая

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НУР-СУЛТАН. 17 МАЯ - В Казахстане 23 мая стартует прием документов по международной программе "Болашак" для поступления в ведущие зарубежные вузы по программам магистратуры, докторантуры и резидентуры, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Заявки принимаются до 14 октября 2022 года посредством портала государственных услуг eGov.kz

Прием документов для прохождения стажировки начнется 5 сентября и продлится до 14 октября 2022 года. Конкурсный отбор будет проходить с 30 мая по 30 ноября 2022 года", - рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки РК.

В этом году для обучения по магистратуре и резидентуре выделено 385 стипендий, по программам докторантуры - 60 стипендий.

По поручению главы государства запущен процесс переориентирования программы "Болашак". Основной акцент делается на подготовку инженерно-технических кадров. В связи с этим количество грантов на технические и IT-специальности по программе "Болашак" увеличено до 60%. Это такие специальности, как "Инженерные системы и сети", "Авиационная и аэрокосмическая техника. Управление воздушным движением", "Аналитика больших данных", "Технология новых материалов", "Управление базами данных", "Авиационная техника и технологии", "Машиностроение", "Промышленная автоматизация" и другие", - отметил председатель правления Центра международных программ МОН РК Ануар Жангозин.

Всего в этом году перечень приоритетных специальностей по программе "Болашак" предусматривает 92 специальности для академического обучения и 158 - для прохождения стажировки. По результатам анализа трендов рынка труда в этом году в перечень включены 40 новых специальностей в сфере инноваций, новых технологий, медицины, индустриальной инженерии и естественных наук. При этом 17 из них включены в уже существующие специальности путем расширения их названия. В целом перечень приоритетных специальностей расширен на 30% специальностями технической направленности.

Отметим, что конкурсный отбор на присуждение международной стипендии "Болашак" проходит в 3 тура: комплексное тестирование, персональное собеседование с членами независимой экспертной комиссии и рассмотрение документов на заседании Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом.