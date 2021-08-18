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Безопасность школ проверили в Алматы

17.08.2021 7831
Безопасность школ проверили в Алматы
АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Алматинские полицейские обследовали школы города на предмет безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на оперативном совещании по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции дал поручение обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной, сообщает Polisia.kz.  
 

В рамках поручений совместно с управлением образования незамедлительно была создана комиссия по обследованию всех школ города. В настоящее время в Алматы все общеобразовательные учебные заведения на 100% оборудованы системой видеонаблюдения, которая охватывает порядка 5 тысяч камер, 187 школ подключены к пульту Центра оперативного управления ДП. Вместе с тем, обследование учебных заведений свидетельствует, что во всех школах города установлены и функционируют тревожные кнопки с передачей сигнала в охранное агентство. Кроме того, общеобразовательные учреждения оснащены сигнализацией, также в них имеется система громкоговорящей связи, установлены оборудования системы контроля и управления доступом в административные здания учебных заведений", – сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

 
Напомним, в новом учебном году школьники будут учиться в традиционном формате. При этом опрос, проведенный KAZAKHSTAN TODAY, показал, что большинство респондентов (69%) выступают за дистанционное обучение либо предоставление возможности выбора между онлайн- и офлайн-обучением. Из них 37% считают, что необходимо предоставить родителям возможность выбора между онлайн- и офлайн-обучением, 32% респондентов ответили, что необходимо продолжить дистанционное обучение. 27% считают, что нужно вернуться в школы. Ответ "Мне все равно" выбрали 2% опрошенных. 
 
Согласно новому постановлению главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина, с началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить: раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов; ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся; запрет на проведение массовых мероприятий; отмену кабинетной системы обучения; организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время; усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых; перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также при заболевании членов семьи; предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате по заявлениям родителей.
 
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