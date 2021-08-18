Безопасность школ проверили в Алматы

АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Алматинские полицейские обследовали школы города на предмет безопасности, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Ранее министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев на оперативном совещании по вопросам обеспечения безопасности учащихся в организациях образования руководителям служб МВД и территориальных департаментов полиции дал поручение обследовать все образовательные учреждения на оснащенность системами видеонаблюдения, средствами оповещения персонала и посетителей, тревожными кнопками, охранной сигнализацией и физической охраной, сообщает Polisia.kz

В рамках поручений совместно с управлением образования незамедлительно была создана комиссия по обследованию всех школ города. В настоящее время в Алматы все общеобразовательные учебные заведения на 100% оборудованы системой видеонаблюдения, которая охватывает порядка 5 тысяч камер, 187 школ подключены к пульту Центра оперативного управления ДП. Вместе с тем, обследование учебных заведений свидетельствует, что во всех школах города установлены и функционируют тревожные кнопки с передачей сигнала в охранное агентство. Кроме того, общеобразовательные учреждения оснащены сигнализацией, также в них имеется система громкоговорящей связи, установлены оборудования системы контроля и управления доступом в административные здания учебных заведений", – сообщил начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Согласно новому постановлению главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина , с началом занятий в учебных заведениях необходимо обеспечить: раздельные входы для детей начальных, средних и старших классов; ежедневный утренний фильтр всех сотрудников и обучающихся; запрет на проведение массовых мероприятий; отмену кабинетной системы обучения; организацию перемен учащихся начальных, средних и старших классов в разное время; усиление контроля за организацией проветривания, дезинфекционного режима в столовых; перевод на онлайн-формат обучения учащихся при первом случае заболевания коронавирусной инфекцией в классе, группе, а также при заболевании членов семьи; предусмотреть возможность обучения учащихся в онлайн-формате по заявлениям родителей.

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